美股早盤／三大指數平盤波動 輝達盤後財報是牛市成敗關鍵

美股27日早盤平盤波動。投資人靜候輝達盤後財報，因該結果可能成為美股牛市成敗的關鍵時刻。道瓊工業指數上漲67點，或0.2%；標普500指數略高於平盤；那斯達克指數跌0.2%。

費城半導體指數跌0.6%；台積電ADR持平，輝達挫1%。

華爾街對輝達寄予厚望，該公司為標普500指數權重最高的成分股，被視為整體市場的風向指標，也是AI發展的重要參考。

根據FactSet數據，輝達過去12季財報，有11次優於預期，但其中四次股價在財報公布後，依然走低。其財報結果可能打壓或推升今年漲勢，特別是在「科技七雄」力圖從上周拋售潮中恢復之際。

本周也是8月最後一周交易，歷來8月份對美股而言通常艱困。不過，三大指數本月均走揚，因市場湧現對可能降息的樂觀情緒。標普500指數本月來上漲2%，道瓊工業指數攀升2.9%，那指上漲2%。

Fundstrat Capital研究主管兼投資長Tom Lee表示：「我知道投資人非常焦慮，且輝達最近幾次公布財報後，股價表現不佳，但整體走勢仍顯示，它是全球最重要的企業之一」。

個股方面，在美上市Canada Goose股價早盤大漲逾13%。其股東Bain Capital已收到下市的收購要約，估值約13.5億美元。