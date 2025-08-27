快訊

美股早盤／三大指數平盤波動 輝達盤後財報是牛市成敗關鍵

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
輝達27日盤後財報，可能成為美股牛市成敗的關鍵時刻。路透
輝達27日盤後財報，可能成為美股牛市成敗的關鍵時刻。路透

美股27日早盤平盤波動。投資人靜候輝達盤後財報，因該結果可能成為美股牛市成敗的關鍵時刻。道瓊工業指數上漲67點，或0.2%；標普500指數略高於平盤；那斯達克指數跌0.2%。

費城半導體指數跌0.6%；台積電ADR持平，輝達挫1%。

華爾街對輝達寄予厚望，該公司為標普500指數權重最高的成分股，被視為整體市場的風向指標，也是AI發展的重要參考。

根據FactSet數據，輝達過去12季財報，有11次優於預期，但其中四次股價在財報公布後，依然走低。其財報結果可能打壓或推升今年漲勢，特別是在「科技七雄」力圖從上周拋售潮中恢復之際。

本周也是8月最後一周交易，歷來8月份對美股而言通常艱困。不過，三大指數本月均走揚，因市場湧現對可能降息的樂觀情緒。標普500指數本月來上漲2%，道瓊工業指數攀升2.9%，那指上漲2%。

Fundstrat Capital研究主管兼投資長Tom Lee表示：「我知道投資人非常焦慮，且輝達最近幾次公布財報後，股價表現不佳，但整體走勢仍顯示，它是全球最重要的企業之一」。

個股方面，在美上市Canada Goose股價早盤大漲逾13%。其股東Bain Capital已收到下市的收購要約，估值約13.5億美元。

指數 標普 美股

相關新聞

美財長透露美國不入股輝達原因 再點名台灣「主宰半導體構成風險」

美國政府上周與晶片製造商英特爾達成協議，將取得英特爾近一成股權。美國財政部長貝森特27日透露，美國可能入股造船等其他產業...

美股早盤／三大指數平盤波動 輝達盤後財報是牛市成敗關鍵

美股27日早盤平盤波動。投資人靜候輝達盤後財報，因該結果可能成為美股牛市成敗的關鍵時刻。道瓊工業指數上漲67點，或0.2...

誰能阻止？川普開除庫克恐摧毀Fed獨立性 只能靠3大機構謹守防線

眾所周知，美國總統川普認定聯準會（Fed）決策應聽他的指令行事，之前他主要透過社群媒體貼文大放厥詞，但本周宣布開除被控房...

《獵魔女團》登頂Netflix最夯電影 片商Sony一決策卻非最大贏家

在Netflix播出的動畫電影《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）全球熱爆，最新登頂成為Netflix歷來最多人觀看的電影，累計觀看次數達到...

成長停滯？市場老手：新一波全球經濟榮景將至 3證據擺在眼前

川普2.0關稅戰讓全球經濟展望混沌不明，此刻市場普遍憂慮成長停滯，在這種氛圍下，投資人押注黃金、比特幣和人工智慧（AI）...

李在明「手中鋼筆」意外虜獲川普芳心 南韓文具公司股價雞犬升天

南韓總統李在明25日抵達白宮，拜會美國總統川普，卻沒料被一隻筆搶走鎂光燈；南韓文具公司Monami股票更因此連續兩日大漲...

