李在明手中的鋼筆 意外擄獲川普芳心 南韓文具公司股價雞犬升天

南韓總統李在明25日抵達白宮，拜會美國總統川普，卻沒料被一隻筆搶走鎂光燈；南韓文具公司Monami股票更因此連續兩日大漲，股價飆至19個月來新高。

韓國時報全球版（KED Global）報導，李在明25日抵達橢圓形辦公室前，在訪客登記簿上簽名時，他使用的手工木質鋼筆，抓住了川普的目光。

川普說：「這是支好筆。你要帶走它嗎？」此舉引來現場笑聲，川普又說，「我喜歡它。筆跡很美，有厚度。」

李在明微笑回答：「這是韓國筆。」示意川普帶走它，並說，「這會是一大榮幸」。

川普素以鈍重渾厚的簽名筆跡聞名，且曾說他不愛用原子筆。

李在明則於稍後澄清，這支筆並非官方致贈的外交禮物，而是為了自己在典禮上使用的客製產品。

這番餽贈情節，意外推升南韓文具公司Monami股價在26、27兩日大漲，即便被川普看中的筆，其實不是這家公司所製造。

Monami是歷史超過60年的文具公司，在南韓家喻戶曉；其股價在26日大漲30%，至2,575韓元。27日盤中也大漲24%，收盤漲幅雖收斂至5.8％，表現仍遠超大盤Kospi指數。

專精於手工鋼筆的南韓品牌Zenyle則證實，這支筆是他們家產品。並說，在獲川普大力稱讚後，陸續接到「消化不完的訂單」。

Zenyle在官網上表示，「這是一支非賣的客製筆，我們未來也不打算銷售它」。這支耗時六周打造的名筆，特別之處在於，筆尖由Monami雋刻姓名的產線製作，筆身則刻上鳳凰圖騰及象徵南韓國旗的太極圖樣。

除鋼筆外，李在明準備的禮物包含：韓國工作室Gold Five製造、刻有川普名字的高爾夫球桿；據傳由現代重工的工藝大師打造、象徵南韓造船實力的30公分龜船 （Turtle ship）模型；以及寫著「讓美國再次偉大」（MAGA）口號的牛仔帽。

川普則回贈輯有他最近競選時遭逢槍擊意外照片的相簿，以及親筆簽名紀念品。