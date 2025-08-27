建設成本較預期翻倍 三菱商事退出日本離岸風電計畫

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
三菱商事27日宣布，由於建設成本暴增，將退出日本三項大型離岸風電計畫。圖為日本秋田縣八峰町的陸上風電設施。 路透
三菱商事27日宣布，由於建設成本暴增，將退出日本三項大型離岸風電計畫。圖為日本秋田縣八峰町的陸上風電設施。 路透

日本商社三菱商事宣布退出國內三項大型離岸風電計畫，這對日本的經濟減碳和能源自給自足努力將是一大打擊。

三菱商事27日表示，2021年拿下這項政府標案後，「供應鏈緊俏、通膨、匯率和利率上升」，已導致離岸風電產業前景出現巨大變化。這些風電廠原定供電1.7百萬瓩（GW），足夠150萬戶家庭使用。

社長中西勝也在記者會上表示：「檢視過所有可能措施，但建設成本仍比當初投標時預期的高出一倍以上，而且可能進一步升高。」

三菱退出是全球離岸風電產業的最新打擊。美國總統川普日前宣布，中止幾乎完工的15億美元Revolution風電項目，讓世界最大離岸風電公司沃旭能源（Orsted），25日股價暴跌至紀錄新低。

日本的離岸風電產業才剛起步，颱風頻繁和周圍海床極深，使日本需要不同的浮動式離岸風電技術，提高架設難度。三菱投下的這張不信任票，恐怕會打亂使日本已經落後的能源轉型。

彭博分析師表示，日本原已可能無法達成2030年再生能源目標，這個發展將讓該國進一步偏離軌道。日本的能源組合將比預期更仰賴化石燃料，能源安全和減碳承諾將有更多風險。

日本政府原本計劃在2040年前風力發電占比，將從去年的1.1%，升至4%-8%。政府已在2023年進行第二輪離岸風電招標。

三菱表示，退出這三項位在千葉縣和秋田縣計畫所造成的損失，大部分都已經認列，追加損失預料有限。三菱2月公布，國內離岸風電事業虧損高達522億日圓（3.52億美元），這也是該公司首次公開對該事業的評估。

和三菱一同得標的聯盟夥伴中部電力公司，27日另發聲明表示，預估退出計畫將導致170億日圓損失。經產大臣武藤容治27日在和三菱主管的會談上表示，政府將為這些計畫重新招標。

