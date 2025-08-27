成長停滯？市場老手：新一波全球經濟榮景將至 3證據擺在眼前

川普2.0關稅戰讓全球經濟展望混沌不明，此刻市場普遍憂慮成長停滯，在這種氛圍下，投資人押注黃金、比特幣和人工智慧（AI）概念股。但一位市場老手預言，新一波全球經濟榮景蓄勢待發，能源類股將喜迎春燕。

曾擔任避險基金經理人、現為YWR Substack通訊主筆的勒納德表示，去年中國大陸股票還被視為「投資不得」，如今陸股行情已復甦，顯然「覺醒」到經濟即將回春。香港恆生股價指數今年來大漲25%，完勝美股標普500指數同時期漲9.9%的表現。

但目前全球市場顯然尚未採納全球榮景將至的觀點，從投資人偏愛黃金、比特幣和AI熱門股，即可見一斑。他解釋說：「現在共識最強的觀點是，世界經濟成長不了，會陷入停滯。成長？沒門。（美銀訪調）經理基金人說，要買通膨概念股和科技股，因為世界其他經濟體都慘了。沒人認為榮景可能發生。」

勒納德指出三個證據，佐證全球經濟榮景將至的說法：

一、美國消費者財務狀況佳

美國消費者現況再好也不過，不但失業率仍低，家庭資產負債表穩固，這要拜持股增值和房價之賜。

二、美元貶值

今年來，美元走貶，追蹤美元兌一籃貨幣的美元指數（DXY）年初迄今跌9%，也有利全球經濟。他認為，美元逐漸貶值，讓投資人「慢慢察覺重返全球市場是安全的」。

三、全球經濟景氣逐步好轉

全球經濟可能已走到否極泰來的轉折點。歐洲採購經理人指數（PMI）止跌回升，下一個景氣脫疲翻醒的可能是中國大陸。而且，別低估印度經濟的成長爆發力。

勒納德說：「現在大家只關注，聊天機器人--連基本算術都做不好--會如何搶走我們的工作。但真正的故事在哪？印度。」他預期，未來十年印度將以「另一個中國」的姿態崛起為新經濟強國，投資人不妨把握機會儘早布局。

假定全球經濟榮景將至的預測成真，投資什麼資產最佳？

石油類股將翻紅

勒納德認為，目前最受鄙棄的石油，未來看俏。

他說：「石油目前人人厭惡，因為在經濟成長環境下才會漲，但現在沒人認為如此。期貨持倉水位已降到紀錄低點。人人都偏好黃金和比特幣。」

對照下，標普石油與天然氣設備類股淪為「過去十年表現最糟類股」，總回報率為負65%，與半導體類股總回報率655%相比，有如天壤之別。

勒納德指出，投資人可能低估了印度的成長潛力，以及該國對石油的渴求。倘若油氣探勘資本支出低迷壓縮了全球石油生產，而印度需求持續熱絡，那意味油價勢必走高，據他估計可能漲到每桶200美元。