日圓走強！衝擊日企第2季獲利 關稅讓情況更複雜

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
日圓強勢，拖累倚賴出口業的汽車、機械等日企表現。路透

日圓升值開始拖累日本企業的表現，上季衝擊高達500億日圓，為日圓匯價五年來首次打壓獲利。弱勢日圓的利多不再，美國關稅又讓情況更為複雜，企業不得不重新思考成長策略。

日本51間頂尖公司的數據顯示，匯率變化已對企業4-6月財務表現造成影響，總共帶來5,500億日圓（約37.3億美元）的負面衝擊，約等於這些公司該季總營業利益的14%。

日圓匯率原本是利多，2022年日圓重貶至120日圓兌1美元，2023及2024年更分別貶至138、156日圓。此種走勢在2021-2024第2季，為企業貢獻了2兆日圓獲利。但今年4-6月日圓在相隔五年開始轉強，升至約145。

這對汽車產業的衝擊顯而易見。日圓兌美元每升值1日圓，日本七家主要車廠就要承受近1,000億日圓的年度獲利打擊。電子及機械業也深受其害，Sony集團的影像與感測解決方案部門，匯率拖累今年4-6月獲利，達106億日圓。機具製造商小松製作所（Komatsu）的營建、採礦及水電基礎設施設備部門，獲利也下滑150億日圓。

不過，日圓升值有利於進口產品或原料的公司。航空公司須用美元支付維修費等，日圓走升意味能減少開支。此情況也有助家具業者宜得利（NITORI）控股。

許多企業領袖都認為，日圓還會繼續走高。上市公司對於整個會計年度的匯率預測，都較實際情況更加保守。QUICK資料顯示，會計年度至三月截止的約400家公司，至25日的預測平均值為143.5日圓，不僅較前一年預估的平均值（152日圓）更強勢，也較目前日圓實際表現更強。

日本 財務 日圓 匯率 美國 關稅 美元

