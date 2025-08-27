美財長透露美國不入股輝達原因 再點名台灣「主宰半導體構成風險」

美國政府上周與晶片製造商英特爾達成協議，將取得英特爾近一成股權。美國財政部長貝森特27日透露，美國可能入股造船等其他產業的公司，但強調還不確定是否需要入股軍工業者，以及美國沒有入股輝達的理由，因為輝達不需要金援。貝森特也表示，台灣及台積電主宰晶片業對美國構成安全風險。

美國聯準會（Fed）下任主席人選，也是全球關注焦點。貝森特接受福斯新聞訪問時表示，將向美國總統川普推薦三或四名人選，川普提名的Fed下任主席「肯定」會在秋季揭曉。貝森特也指控2008年以來Fed持續背離核心貨幣使命，呼籲Fed重拾核心使命。

貿易方面，貝森特透露，美國每次與中國大陸的會面都取得進展。