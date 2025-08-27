快訊

美財長透露美國不入股輝達原因 再點名台灣「主宰半導體構成風險」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國財政部長貝森特表示，台灣及台積電主宰晶片業對美國構成安全風險。路透
美國財政部長貝森特表示，台灣及台積電主宰晶片業對美國構成安全風險。路透

美國政府上周與晶片製造商英特爾達成協議，將取得英特爾近一成股權。美國財政部長貝森特27日透露，美國可能入股造船等其他產業的公司，但強調還不確定是否需要入股軍工業者，以及美國沒有入股輝達的理由，因為輝達不需要金援。貝森特也表示，台灣及台積電主宰晶片業對美國構成安全風險。

美國聯準會（Fed）下任主席人選，也是全球關注焦點。貝森特接受福斯新聞訪問時表示，將向美國總統川普推薦三或四名人選，川普提名的Fed下任主席「肯定」會在秋季揭曉。貝森特也指控2008年以來Fed持續背離核心貨幣使命，呼籲Fed重拾核心使命。

貿易方面，貝森特透露，美國每次與中國大陸的會面都取得進展。

相關新聞

明年石油供應過剩將惡化 高盛：布蘭特原油估跌至50美元出頭

高盛集團最新報告預估，由於明年石油供應過剩狀況將惡化，布蘭特原油價格明年底前將跌至每桶50美元出頭。

美商務部長曝台積電投資內幕 一上任就親電魏哲家「你得為我們做更好」

美國商務部長盧特尼克26日接受CNBC訪問，透露他上任之初就親電台積電（2330）董事長魏哲家，揚言收回晶片法的補貼，最...

建設成本較預期翻倍 三菱商事退出日本離岸風電計畫

日本商社三菱商事宣布退出國內三項大型離岸風電計畫，這對日本的經濟減碳和能源自給自足努力將是一大打擊。

《獵魔女團》登頂Netflix最夯電影 片商Sony一決策卻非最大贏家

在Netflix播出的動畫電影《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）全球熱爆，最新登頂成為Netflix歷來最多人觀看的電影，累計觀看次數達到...

成長停滯？市場老手：新一波全球經濟榮景將至 3證據擺在眼前

川普2.0關稅戰讓全球經濟展望混沌不明，此刻市場普遍憂慮成長停滯，在這種氛圍下，投資人押注黃金、比特幣和人工智慧（AI）...

日圓走強！衝擊日企第2季獲利 關稅讓情況更複雜

日圓升值開始拖累日本企業的表現，上季衝擊高達500億日圓，為日圓匯價五年來首次打壓獲利。弱勢日圓的利多不再，美國關稅又讓...

