快訊

王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

明天高溫上看38度！午後慎防雷陣雨 下周恐再有熱帶擾動發展

我去函陸方籲提供陸配除籍證明 陸委會證實：數十人陳情遭刁難

控股股東出售？在陸被譽為「羽絨服界愛馬仕」 加拿大鵝可能被中資收購

中央社／ 台北27日電
頂級羽絨服品牌加拿大鵝（Canada Goose）的控股股東貝恩資本，據報正在出售其所有持股，目前已經收到包括中國博裕資本在內的報價。圖／路透社
頂級羽絨服品牌加拿大鵝（Canada Goose）的控股股東貝恩資本，據報正在出售其所有持股，目前已經收到包括中國博裕資本在內的報價。圖／路透社

頂級羽絨服品牌加拿大鵝（Canada Goose）的控股股東貝恩資本，據報正在出售其所有持股，目前已經收到包括中國博裕資本在內的報價；加拿大鵝的競爭對手波司登也是多個潛在中國買家之一。

加拿大鵝在中國被譽為「羽絨服界的愛馬仕」，一件動輒要價人民幣1萬元（約新台幣4.28萬元）的羽絨外套，一度成為中上階級的標配。大中華區也是加拿大鵝最重要市場，該公司近半門市在大中華區。

美國財經媒體CNBC今天報導引述知情人士稱，加拿大鵝的控股股東貝恩資本（Bain Capital）已收到報價，估值約為13.5億美元（約新台幣414億元）。

據報導，美國私募基金安宏資本（AdventInternational）和中國的博裕資本已口頭提出收購要約，他們是以加拿大鵝過去12個月平均稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）約8倍進行估值。

貝恩於2013年收購了加拿大鵝的多數股權，目前正考慮出售其持有的股份，高盛正在為此次出售提供諮詢，但最終決定仍需等待更多報價。

據報導，其他潛在買家包括中國羽絨服製造商波司登（Bosideng）、中國體育用品集團安踏（ANTA）以及中國私募基金方源資本組成的財團。

在美國上市的加拿大鵝股價盤前交易一度大漲9%，今年迄今上漲約21%；今天收盤後的市值為11.8億美元。

據路透社報導，加拿大鵝、高盛和有意收購者均未立即回應置評請求，貝恩資本也拒絕置評。

加拿大 羽絨外套

延伸閱讀

明年石油供應過剩將惡化 高盛：布蘭特原油估跌至50美元出頭

ABF 載板恐爆供應缺口 推升產品報價 高盛調升三雄目標價

NBA「西強東弱」態勢更明顯 奪西區得天下已成共識

高盛點讚這檔「機殼廠」 大調目標價至787元

相關新聞

明年石油供應過剩將惡化 高盛：布蘭特原油估跌至50美元出頭

高盛集團最新報告預估，由於明年石油供應過剩狀況將惡化，布蘭特原油價格明年底前將跌至每桶50美元出頭。

美商務部長曝台積電投資內幕 一上任就親電魏哲家「你得為我們做更好」

美國商務部長盧特尼克26日接受CNBC訪問，透露他上任之初就親電台積電（2330）董事長魏哲家，揚言收回晶片法的補貼，最...

控股股東出售？在陸被譽為「羽絨服界愛馬仕」 加拿大鵝可能被中資收購

頂級羽絨服品牌加拿大鵝（Canada Goose）的控股股東貝恩資本，據報正在出售其所有持股，目前已經收到包括中國博裕資...

巿場靜待輝達公布財報 亞股收盤走勢不一

投資人關注焦點從美國中央銀行所受政治壓力轉向人工智慧（AI）晶片巨擘輝達的季度財報，前一個交易日普遍收黑的亞洲股巿今天收...

音樂串流平台Spotify推訊息功能 吸引用戶拚競爭力

音樂串流巨擘Spotify Technology將開始向免費與付費訂閱用戶推出訊息功能，以吸引更多用戶並因應競爭

股市泡沫或科技動能？輝達季度財報將出爐 AI市場關鍵風向球

美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達預計明天下午公布季度財報，外界預期這份報告將有助釐清股市是否正依靠被過度炒作的泡沫支撐，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。