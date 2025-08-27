控股股東出售？在陸被譽為「羽絨服界愛馬仕」 加拿大鵝可能被中資收購

頂級羽絨服品牌加拿大鵝（Canada Goose）的控股股東貝恩資本，據報正在出售其所有持股，目前已經收到包括中國博裕資本在內的報價；加拿大鵝的競爭對手波司登也是多個潛在中國買家之一。

加拿大鵝在中國被譽為「羽絨服界的愛馬仕」，一件動輒要價人民幣1萬元（約新台幣4.28萬元）的羽絨外套，一度成為中上階級的標配。大中華區也是加拿大鵝最重要市場，該公司近半門市在大中華區。

美國財經媒體CNBC今天報導引述知情人士稱，加拿大鵝的控股股東貝恩資本（Bain Capital）已收到報價，估值約為13.5億美元（約新台幣414億元）。

據報導，美國私募基金安宏資本（AdventInternational）和中國的博裕資本已口頭提出收購要約，他們是以加拿大鵝過去12個月平均稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）約8倍進行估值。

貝恩於2013年收購了加拿大鵝的多數股權，目前正考慮出售其持有的股份，高盛正在為此次出售提供諮詢，但最終決定仍需等待更多報價。

據報導，其他潛在買家包括中國羽絨服製造商波司登（Bosideng）、中國體育用品集團安踏（ANTA）以及中國私募基金方源資本組成的財團。

在美國上市的加拿大鵝股價盤前交易一度大漲9%，今年迄今上漲約21%；今天收盤後的市值為11.8億美元。

據路透社報導，加拿大鵝、高盛和有意收購者均未立即回應置評請求，貝恩資本也拒絕置評。