巿場靜待輝達公布財報 亞股收盤走勢不一

中央社／ 香港27日綜合外電報導
投資人關注焦點從美國中央銀行所受政治壓力轉向人工智慧（AI）晶片巨擘輝達的季度財報，前一個交易日普遍收黑的亞洲股巿今天收盤走勢分歧。 示意圖／AI生成
投資人關注焦點從美國中央銀行所受政治壓力轉向人工智慧（AI）晶片巨擘輝達的季度財報，前一個交易日普遍收黑的亞洲股巿今天收盤走勢分歧。

法新社報導，東京、香港、首爾在內亞洲股市昨天普遍收跌，隨後華爾街股巿小漲作收，投資人試圖忽略美國總統川普開除聯邦準備理事會（Fed）一名理事的舉動所帶來的影響。

輝達（NVIDIA）即將於今天公布第2季財報，其結果備受關注，被視為AI產業發展的風向球，同時也因市場對科技泡沫的擔憂而引起高度關注。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）在報告中表示：「這家公司（輝達）已經超越了科技板塊，成為市場的指路明燈。分析師預期營收將飆升53%，來到460億美元，但這不僅關乎營收超出預期，投資人希望確認人工智慧革命不是鏡花水月。」

日股基準日經指數今天收漲0.3%，來到42520.27點。港股恆生指數收跌1.3%，來到25201.76點。上證指數收跌1.8%，來到3800.35點。

至於其他亞股，曼谷和威靈頓股巿收跌，首爾、雪梨、新加坡、馬尼拉和台北股巿收漲。

