明年石油供應過剩將惡化 高盛：布蘭特原油估跌至50美元出頭

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
高盛分析師最新報告預估，布蘭特原油期貨明年底將跌至每桶50美元出頭。路透

高盛集團最新報告預估，由於明年石油供應過剩狀況將惡化，布蘭特原油價格明年底前將跌至每桶50美元出頭。

根據高盛26日發布的報告，石油過剩狀況預期將在2025第4季至2026年第4季間擴大至平均每日過剩180萬桶，導致全球庫存在2026年底前增加近8億桶。加上經濟合作發展組織（OECD）國家的需求下滑，這將使布蘭特原油的公允價格從現在的75美元左右，跌至50美元出頭。

高盛表示，在今年剩下時間裡，布蘭特價格可能會維持在接近遠期合約價格，但隨著OECD國家庫存加速累積，明年價格將跌至低於遠期價格。

不過，高盛表示，中國大陸有可能加速累積庫存，使庫存成長速度從今年來的每日40萬桶加速至80萬桶，這將使布蘭特的2026年平均價格每桶提高6美元，至62美元。

布蘭特原油期貨27日一度跌0.5%，至每桶66.91美元，西德州中級原油期貨則為63美元。

另一方面，高盛資產配置研究主管穆勒-葛利斯曼在接受彭博電視專訪時指出，美股今年夏季的「金髮姑娘」（Goldilocks）行情即將結束，對美國經濟的擔憂不斷加深，正加劇市場波動性。

穆勒-葛利斯曼表示，美股今年夏季的上漲是基於看好美國科技大廠獲利，而非對經濟基本面的樂觀，因為美國勞動市場事實上已漸趨疲軟。當投資人過完暑假回到市場，他們可能面臨超乎尋常的疲軟態勢；市場過度自滿已引發普遍的風險偏好調整。

庫存 美國 高盛 石油

