MIT報告拖累AI概念股 Google Cloud營運長指AI代理成下波轉型重點

近期，麻省理工學院（MIT）的一篇報告指出95%的企業認為投資生成式AI計畫未能產生財務回報，拖累AI概念股一度重挫。Google Cloud營運長Francis deSouza 27日則表示，AI代理（Agentic AI）將是企業數位轉型的下一階段核心，更強調生成式AI推動軟體開發與營運效率，開啟新的商業模式，且有可衡量的投資報酬率（ROI）。

Francis deSouza表示，這波AI技術浪潮與以往不同，不再僅由數位原生企業領先嘗試，傳統大型企業也快速採用，例如Google內部超過三成的程式碼已由AI協助撰寫。

Google Cloud與全球研調機構IDC團隊合作，對數百位使用Google Cloud AI技術的企業客戶進行調查，近期發布最報告「Google Cloud Gen AI的商業價值」（The Business Value of Google Cloud Generative AI），公布生成式AI導入企業後帶來的投資回報。受訪企業認為三年內使用Google Cloud AI的投資平均報酬率（ROI）為727%；採用Google Cloud AI的「投資回收期」約為八個月；企業每1,000名員工的生產力和產值平均增加205,000美元。使用AI的好處包括提高生產力、員工可以更好地支持客戶需求，帶動員工對公司貢獻。

Francis deSouza表示，Google Cloud的雲端服務優勢在於超大規模的雲端算力，開發AI各層面功能堆疊出完整度，包括自研晶片TPU、Gemini語言模型，內建AI功能的應用程式（如Workspace AI助理與客服中心AI解決方案）。下一階段Google看好AI代理功能為企業帶來的好處，因應各家CSP或服務商都提出AI代理技術，Google今年初的雲端大會中推出 A2A（Agent-to-Agent）協議，支援MCPs（多代理協議），讓不同AI代理之間能順利協作。這樣的開放設計避免企業被單一平台綁定，也能擴大應用場景。

他也坦言AI代理帶來資安挑戰，在營運過程中導入AI代理，使駭客可攻擊的範圍擴大，包括提示注入、數據污染及模型竄改等風險都存在，Google Cloud持續開發新的資安技術，但企業也應注意員工訓練不足導致釣魚攻擊與社交工程，也要加強訓練與防禦。

此外，Google 也強調在地化與數據主權的重要性。為滿足企業與政府對隱私與合規的需求，公司提供多樣化部署模式，包括具數據主權保障的專屬環境，甚至允許模型在與公共雲斷開連線的情況下運行。Google亦與AI Singapore合作，訓練具備在地語言與文化特性的模型，以提升區域適用性。

Google Cloud表示，未來將持續以「開放、安全、互操作」為核心，推動 AI 代理在全球企業的應用。公司目標不僅是提供基礎設施與模型，更要透過標準制定與生態系合作，讓AI代理普及至各種產業與規模的企業，成為推動下一波數位轉型的關鍵力量。