股市泡沫或科技動能？輝達季度財報將出爐 AI市場關鍵風向球

美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達預計明天下午公布季度財報，外界預期這份報告將有助釐清股市是否正依靠被過度炒作的泡沫支撐，還是受到仍在積聚動能的科技熱潮所推動。

美聯社報導，過去兩年，輝達（Nvidia）財報已成人工智慧市場發展的重要風向球，因為在各大型資料中心驅動這項技術所需的晶片，大部分是由輝達生產。輝達上個月成為首家市值突破4兆美元的上市公司，自此之後，股價又上漲了13%，為股東再創造5000億美元財富。

輝達股價今夏狂飆，延續了自2023年初以來的驚人漲勢，當時輝達市值約4000億美元。這一波熱潮始於2022年底美國AI新創公司OpenAI推出聊天機器人ChatGPT之後，引發2007年蘋果（Apple）發表首款iPhone以來最大的科技熱潮。

儘管科技業是這波AI狂潮的最大受益者，但整體股市同樣受惠。自2022年底以來，標普500指數（S&P500）已上漲68%，而投資者的樂觀情緒很大程度上受到AI熱潮的帶動。

然而，即便是在普遍的狂熱氛圍中，近來仍有人低聲議論，AI狂熱是否會重演1990年代末期的網際網路泡沫，網路泡沫最終導致股市在2000年崩盤，使美國經濟陷入低迷，矽谷深陷長達數年的低潮，直到科技產業重新蓬勃發展。

麻省理工學院（MIT）最近發布報告指出95%的AI試行計畫皆以失敗告終，再加上OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）暗示AI市場可能正處於泡沫之中，嚇壞投資人。

從某些評估指標來看，AI領域科技公司的股價看起來已經過熱。例如，輝達目前股價約為其未來盈餘的40倍，幾乎是投資人傳統認為合理水準的兩倍；同為AI巨頭的微軟（Microsoft）市值接近4兆美元，而亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）母公司Meta與谷歌（Google）母公司Alphabet市值則介於1.9兆至2.5兆美元之間。

輝達預計將在5至7月的季度中，再次繳出亮眼成績。據財經數據供應商慧甚（FactSet）調查，分析師預測輝達每股盈餘將達1.01美元，比去年同期成長49%，而營收估計將比去年成長53%，達約460億美元。

這些成長反映出AI市場資金洪流的規模。為建造及擴大驅動AI的資料中心，微軟、亞馬遜、Alphabet與Meta投入巨資，今年在AI投資上的預算合計超過3250億美元。而憑藉在AI晶片市場的主導地位，輝達正大幅受惠於這股強烈需求。

儘管如此，輝達的成長曲線已開始趨緩。若分析師預測成真，輝達最新季度的營收增幅將明顯低於去年同期的122%。

與此同時，美國總統川普與中國的貿易戰也讓輝達失去部分業務。美國對中國實施AI晶片出口管制後，輝達在本會計年度第1季蒙受45億美元損失，第2季銷售額恐減少80億美元。

川普本月稍早允許輝達向中國出口專為當地市場設計的H20人工智慧晶片，條件是輝達必須將銷售營收的15%繳交給美國政府。輝達執行長黃仁勳預計將在與投資人的電話會議中，與分析師討論這項妥協方案，同時分享他對AI市場現況的看法。