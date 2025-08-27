音樂串流平台Spotify推訊息功能 吸引用戶拚競爭力
音樂串流巨擘Spotify Technology將開始向免費與付費訂閱用戶推出訊息功能，以吸引更多用戶並因應競爭。
路透社報導，這家瑞典公司今天說，這項訊息功能將允許用戶與他們在Spotify上互動過的人聊天及分享音樂。該功能將於本週起，率先在特定市場開放給16歲以上用戶的行動裝置使用。
Spotify先前曾推出類似的訊息功能，但由於用戶參與度不高，於2017年移除。這一次，公司看好過去幾年訂閱用戶大幅成長，決定重啟這項功能並搶攻市占率。
這家公司近來著重於透過調漲價格提升獲利，同時在Apple Music、Amazon Music及YouTube等對手競爭加劇之際維持用戶成長。
根據「金融時報」（Financial Times）24日報導，Spotify第2季每月活躍用戶數為6億9600萬，公司正投資開發新功能，力拚10億用戶目標。
