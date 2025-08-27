美商務部長曝台積電投資內幕 一上任就親電魏哲家「你得為我們做更好」

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國商務部長盧特尼克26日接受CNBC訪問，透露他上任之初就親電台積電（2330）董事長魏哲家，揚言收回晶片法的補貼，最終促成台積電對亞利桑納州加碼1,650億美元的投資。

盧特尼克如此說：「我一上任就打電話給魏哲家，他是台積電的執行長。我們坐下來談判，我告訴他：這太離譜了，我打算收回那65億美元，這根本就是讓企業白拿（giveaway）。你得為我們做得更好。你們應該還記得，他後來來到白宮，宣布1,650億美元的投資。這才是我要的，至少得確保美國人能享受到協議帶來的好處。」

談到英特爾（Intel），他說：「我認為英特爾那樁交易就是很好的例子。拜登政府白白給了英特爾這家美國公司110億美元補助，換來的卻什麼都沒有，只是幫他們在美國設廠生產半導體，當然這對美國很好。但為什麼要這樣做？這根本就是公司福利嘛。後來川普和我還有英特爾執行長陳立武同坐一室，他就說：『來吧，我們得讓這對美國更公平。』於是我們達成協議，取得英特爾10%的股權，剛好抵得上110億美元。」

