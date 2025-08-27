曾經輝煌的Canada Goose不暖了？傳將私有化下市

加拿大奢華羽絨服製造商Canada Goose的控股股東貝恩資本（Bain Capital）已收到幾份收購要約，擬將Canada Goose私有化，估值約14億美元，高於周一收盤價換算的市值約11.83億美元。雖然遠低於2018年、上市一年後的77億美元歷史高峰，但這已代表巨大回報，貝恩資本在2013年入主時，Canada Goose的估值僅約2.5億美元。

財經網站引述息人報導，尋求出脫持股的貝恩資本還在等待更多報價。一旦選定買家，盡職調查預計不超過兩個月便能完成，並簽署協議。目前所有收購要約的目標都是將Canada Goose私有化，從多倫多與紐約股市同時下市。

私募基金Boyu Capital與Advent International傳出已提出口頭報價，依過去12個月平均稅息折舊攤銷前盈餘（EBITDA）的八倍計算，對Canada Goose的估值大約是13.5億美元。

其他有興趣的買家還包括中國大陸的羽絨服製造商波司登，以及由私募基金方源資本與安踏體育組成的財團，後兩者2019年曾領軍收購芬蘭的Amer Sports，這是Wilson網球拍的品牌所有者。

此時正值Canada Goose在多個市場的成長動能__之際，分析師質疑該品牌的定位和行銷策略，消費者現在對購買高價服裝轉趨謹慎。

在截至今年3月的會計年度，Canada Goose以固定匯率計算的營收較一年前下滑1.1%，降至13.5億加幣，在加拿大、中國和EMEA市場（歐洲、中東、非洲及拉美）等關鍵市場的銷售也分別下滑2.4%、1.7%和12.1%。

尤其在有Canada Goose全球近半數門市的中國，銷售態勢明顯逆轉，那裡在2024年度營收躍增47%，超越加拿大成為該品牌最大市場。

在截至6月的最新一季，Canada Goose公布淨損1.255億加幣，比去年同期虧損7,400萬加幣更糟，超出市場預期。