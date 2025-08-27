李在明會見川普後！南韓擬發行美元債券 規模上看18億

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓總統李在明（左）25日於白宮會見美國總統川普（右）。歐新社
南韓總統李在明25日結束會見美國總統川普後，知情人士透露，南韓考慮在國際市場發行美元公債，金額可能達到18億美元，不過，具體的發行期限、規模與時機尚未決定。消息在韓美領袖會談後傳出，背後也釋出政治訊號。

彭博資訊26日報導，南韓政府本周已向國內與外商銀行發出建議書徵求文件（RFP），研議未來數月內可能發行美元與日圓計價債券。南韓6月曾進軍歐元債市，這次若獲國會核准，債券發行規模最高可達約18億美元。知情人士指出，發行的期限、規模與時機尚未決定。

此次韓美領袖會談結束後，南韓多家企業宣布加碼對美國投資，此前南韓與美方簽署貿易協議時已承諾對美投資3500億美元。如今南韓研擬發行美元債券，也被視為延續韓美投資與合作框架，料將測試全球投資人情緒。

南韓6月底發行14億歐元債券，吸引近190億歐元認購，這是南韓史上發行最大規模的歐元債券，也是該國逾十年來最大外幣債券交易。去年，南韓首次在日本市場發行日圓公債，也被視為韓日關係回暖的象徵。

