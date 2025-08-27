聽新聞
美國商務部認定十國耐蝕鋼傾銷與補貼成立 台灣在列
美國商務部經過調查，周二宣布認定對十國的耐蝕鋼產品傾銷和補貼屬實。
商務部在新聞稿中表示，調查涉及來自澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、荷蘭、南非、台灣、土耳其、阿拉伯聯合大公國和越南，總額達290億美元的進口。
商務部指出：「本部做了最終認定，這十個貿易夥伴輸美確實成立耐蝕鋼產品傾銷和（或）補貼。」
商務部表示，耐蝕鋼廣泛應用於汽車、家電和建築等領域。
美國商務部國際貿易次長季米特（William Kimmitt）在新聞稿中說：「美國鋼鐵企業和勞工應該在公平的環境中競爭。」
商務部表示，接下來由國際貿易委員會（ITC）自行認定美國鋼鐵產業是否受損。「若ITC認定相關貿易夥伴確實對美國產業造成損害，商務部將發布反傾銷（AD）和反補貼（CVD）命令。」
