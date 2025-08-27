快訊

內閣再有異動 國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

彈性乘車走入歷史 高鐵證實：對號座提前搭車需換票 新制11月10日上路

歷經艱辛！SpaceX「超重型」星艦成功升空 助推器成功濺落墨西哥灣

聽新聞
0:00 / 0:00

美國商務部認定十國耐蝕鋼傾銷與補貼成立 台灣在列

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國商務部強調，美國鋼鐵企業和勞工應該在公平的環境中競爭。美聯社
美國商務部強調，美國鋼鐵企業和勞工應該在公平的環境中競爭。美聯社

美國商務部經過調查，周二宣布認定對十國的耐蝕鋼產品傾銷和補貼屬實。

商務部在新聞稿中表示，調查涉及來自澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、荷蘭、南非、台灣、土耳其、阿拉伯聯合大公國和越南，總額達290億美元的進口。

商務部指出：「本部做了最終認定，這十個貿易夥伴輸美確實成立耐蝕鋼產品傾銷和（或）補貼。」

商務部表示，耐蝕鋼廣泛應用於汽車、家電和建築等領域。

美國商務部國際貿易次長季米特（William Kimmitt）在新聞稿中說：「美國鋼鐵企業和勞工應該在公平的環境中競爭。」

商務部表示，接下來由國際貿易委員會（ITC）自行認定美國鋼鐵產業是否受損。「若ITC認定相關貿易夥伴確實對美國產業造成損害，商務部將發布反傾銷（AD）和反補貼（CVD）命令。」

美國 荷蘭 反傾銷

延伸閱讀

華爾街日報：陸商務部副部長李成鋼本周赴美續談貿易協議

鋼鐵、啤酒反傾銷調查延至9月底 財政部曝原因

川普「100%」晶片關稅豁免蘋果 FT：實力不足供應商恐受重創

回應歐盟7月制裁 陸商務部對歐盟2金融機構採取反制措施

相關新聞

關稅未衝擊車價？專家估車廠快撐不住 美國車價將上漲

美國總統川普的貿易政策，迄今幾乎未對美國新車價格產生任何影響。業界人士說，這是因為各家車廠都還有庫存可賣，並設法吸收關稅成本避免漲價嚇跑消費者，但這種情況無法持續，汽車與汽車零件關稅就快讓美國車價大幅上漲，時間甚至可能比想像更早。...

美國商務部認定十國耐蝕鋼傾銷與補貼成立 台灣在列

美國商務部經過調查，周二宣布認定對十國的耐蝕鋼產品傾銷和補貼屬實。

Nikon股價暴漲21%史上最大 傳雷朋母公司考慮增加持股至20%

日本光學設備製造商尼康（Nikon）在東京交易股價周二早盤暴漲21%，創下史上大單日漲幅，有消息指出，雷朋（Ray-Ba...

掌控Fed理事會也未必能左右降息 川普下隻手恐伸向地區聯邦準備銀行

美國總統川普決定開除被他指控偽造房貸文件的聯準會（Fed）理事庫克後，接下來將面臨一場可能極為漫長的法律戰。

冰雪奇緣新區不見暴增人潮 東京迪士尼如何失去魔力？

日本東京迪士尼的冰雪奇緣園區6月登場，遊客卻沒有預期中的大爆發。是艾莎、安娜、雪寶的魅力不再？還是日本觀光已在退燒？聯合報前駐日特派員雷光涵，從先天不良、後天失調的兩大關鍵，分析可能的原因。

蘋果年度大秀9月9日登場 市場預期看到「這款」新iPhone

蘋果公司宣布，將於美西時間9月9日上午10時（台灣10日凌晨1時）在加州庫比提諾的Apple Park舉行年度新品發表會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。