Nikon股價暴漲21%史上最大 傳雷朋母公司考慮增加持股至20%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Nikon事業橫跨光學和精密設備。路透
日本光學設備製造商尼康（Nikon）在東京交易股價周二早盤暴漲21%，創下史上大單日漲幅，有消息指出，雷朋（Ray-Ban）太陽眼鏡製造商法義合資企業 EssilorLuxottica SA 考慮增持 Nikon 股份。

彭博引述消息人士報導，EssilorLuxottica 計劃將持股比率提升至大約20%，彭博資料顯示，該公司目前持股接近9%。

由於Nikon 部分技術涉及敏感領域，EssilorLuxottica 已就相關計畫和日本政府協商。知情人士並指出，Nikon管理層也已得知這項提案。

尼康掌握的光學技術對半導體電路曝光和影像生成相當關鍵。彭博彙整資料顯示，該公司在微影設備領域和規模更大的艾司摩爾（ASML）競爭，並向包括英特爾（Intel）和台積電（TSMC）在內的晶片製造商供應設備。

