掌控Fed理事會也未必能左右降息 川普下隻手恐伸向地區聯邦準備銀行

美國總統川普決定開除被他指控偽造房貸文件的聯準會（Fed）理事庫克後，接下來將面臨一場可能極為漫長的法律戰。

川普周二在一場長達三個多小時有電視轉播的內閣會議上，為自己開除庫克的決定辯護，並表示很快將在Fed理事會中「掌握多數席位」。

不過，川普找藉口強行撤換庫克，已遭遇庫克反擊。庫克委託的知名律師洛威爾表示，「川普總統沒有任何權力罷免Fed理事庫克。他試圖僅憑一封移送函就開除她，完全缺乏事實和法律依據。」

Fed則發布新聞稿說：「庫克已透過私人律師表示，她將立即在法院對此行動提出挑戰，並尋求司法判決確認她能夠繼續留任理事會。」聲明並指出：「一如既往，本會會將遵守任何法院判決。」

華爾街日報引述知情人士報導，川普已告訴幕僚，他希望能迅速宣布人選來遞補庫克。川普周二也在白宮對媒體說：「我們有幾個很不錯的人選可以接任。」

川普表示，他可能任命親信經濟顧問米倫來接替庫克。川普本來提名米蘭出任Fed理事會另一個職缺，但這職缺任明年1月就屆滿；相較之下，庫克的任期則要到2038年才結束。川普說：「我們或許把他換到另一個席次——因為任期更長。」

川普周二談話也表明真正意圖，他說：「一旦我們取得（Fed）多數，房市就會轉強，情況會非常好……我們必須把利率再降一點，做到這點後，會帶來極大的差別。」

彭博引述知情人士報導，川普政府正研擬對策，尋求對Fed轄下12家區域銀行施加更大影響力，把觸角從華府的人事任命延伸出去。

川普開除Fed理事庫克一案若經法院裁決有效，他便有機會在七人組成的理事會中取得多數。但負責利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）成員還包括五位地區聯邦準備銀行總裁，他們與理事不同，不需經白宮提名或參議院同意任命。

彭博指出，川普政府若真的開始檢討地區聯邦準備銀行總裁的遴選和續任程序，將是另一個非比尋常之舉。這個人事由各區域銀行的民間董事會和理事會共同承擔，而聯準會過去在貨幣政策上向來享有一定程度免於政治壓力的保護。

Fed理事會下一次預定在明年2月進行五年一度的程序，核定現任地區聯邦準備銀行總裁名單，這件事在川普宣布開除庫克之後顯得格外敏感。