蘋果年度大秀9月9日登場 市場預期看到「這款」新iPhone

蘋果公司宣布，將於美西時間9月9日上午10時（台灣10日凌晨1時）在加州庫比提諾的Apple Park舉行年度新品發表會，預計推出iPhone 17與新款Apple Watch，以及其他可能的新產品。這場發表會被視為蘋果一年中最受矚目的時刻，不僅攸關營收主力iPhone的銷售表現，也被華爾街視為檢驗蘋果在AI時代是否仍具創新能力的重要指標。

蘋果在產品正式亮相前很少透露產品細節，但自2012年以來，幾乎每年9月都推出新款iPhone。此次邀請函上寫著「Awe dropping」（令人驚嘆）。

今年對蘋果格外關鍵。該公司先前延後Siri的重大升級，錯失追趕OpenAI ChatGPT與Google Gemini的時機。iPhone 16去年被定調為「為Apple Intelligence而生」，此一策略今年可能持續，因Google等競爭對手正加緊推進自家AI發展。

根據彭博報導，蘋果今年押注「超薄版iPhone」來吸引消費者。新機被形容成iPhone版 MacBook Air，外型更纖薄，但可能必須犧牲部分電池續航力與相機性能。

隨著市場趨於飽和，多數人僅在必要時才會升級換機；苦iPhone換上全新設計，或許能重新點燃消費者的購機興趣。相較於其他手機品牌已紛紛推出可折疊機型，iPhone外觀多年來變化不大。

蘋果過去嘗試以不同尺寸的iPhone來拓展市場，收效有限。iPhone Mini推出僅兩代便停產；iPhone 16 Plus今年上半年出貨占比僅5%至10%。分析師郭明錤預測該系列可能在2025年遭淘汰。

本次除全新纖薄款，蘋果仍預料推出iPhone 17標準版與Pro系列新機。通常，標準版的處理器會升級，相機與電池續航力小幅改良；Pro系列則配備更進階相機、更大螢幕、性能稍強的處理器，以及鈦金屬機身。

今年發表會發生在地緣政治與供應鏈調整的敏感時刻，蘋果須應對川普政府關稅政策的衝擊，已將大部分供應美國市場的iPhone生產移往印度，以降低對中國製造的依賴。一位川普政府官員透露，美印不太可能在華府午夜前達成貿易協議，這意味印度輸美商品將自美東時間周三凌晨起增加一倍至50%，但智慧手機暫列為豁免項目。