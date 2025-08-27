輝達財報前美股續漲 標普本益比達四年高點 川普開鍘Fed理事添疑慮

美國股市三大指數周二收高，即將在周三盤後發布財報的輝達（NVIDIA）領漲，漲勢也擴及中小型股。投資人也一面留意美國總統宣布川普開除聯準會（Fed）理事可能動搖央行獨立性的疑慮。

標普 500 指數上漲135.60，漲幅0.4%，收在 6,465.94 點，逼近 8 月 14 日所創的收盤新高。那斯達克綜合指數漲94.98點，漲幅 0.4%，報 21,544.27 點；道瓊工業指數上漲135.60點，漲幅 0.3%，報 45,418.07 點。小型股指數羅素2000指數也表現出色，上漲0.8%。

費城半導體指數上漲0.9%，台積電ADR漲1.3%，輝達漲1.1%。超微（AMD）上漲 2%，Truist Securities 將這檔晶片股「持有」調升至「買進」。

標普500指數按預估獲利計算的本益比已達23倍，創下四年來的新高，如果輝達財報打擊了華爾街對人工智慧相關股票的熱情，那麼股市下挫的風險就會加大。

川普表示，他將解雇Fed理事庫克，稱有「充分理由」開除她。財政部長貝森特也為川普的行動辯護。庫克表示，總統無權解雇她，她也不會辭職。Fed則發表聲明說，理事的任期是「一項至關重要的保障」，也表示將遵守任何法庭判決。

美元小幅走軟，公債殖利率早盤上漲，之後回吐漲幅並收低。

BMO資本市場的Ian Lyngen表示，「川普解雇庫克加劇了市場對Fed獨立性的疑慮，」「儘管美國公債走勢基本控制在近期區間內，但庫克被解職的消息傳出後，許多防範聯儲會獨立性被侵蝕的常用避險策略表現優異」。

明尼阿波利 U.S. Bank Wealth Management 資本市場研究主管Bill Merz說，長遠來看，Fed獨立性確實是一個令人擔憂的問題。「我認為，未來六到 12 個月貨幣政策將更加寬鬆的跡象已經顯現」。

「消費者似乎並不害怕，但可能有所克制，」eToro的Bret Kenwell表示，「企業電話會議顯示消費者似乎表現出韌性，零售銷售也印證了類似令人寬慰的跡象」。

波音(Boeing)上漲3.5%，拉抬道瓊工業指數。這家飛機公司計劃以362億美元的價格向大韓航空(Korean Air Lines)出售103架飛機。

禮來在標普500指數中表現最佳，上漲近6%，該公司實驗性減肥藥在臨床試驗中幫助患者減輕了9.6%的體重，這一結果，使該公司更有機會得到核准。

Keurig Dr Pepper拖累標普500指數最重，股價繼周一重挫後，周二再跌6.9%，該公司昨日宣布計畫以180億美元收購荷蘭茶飲和咖啡巨頭JDE Peet's。

摩根士丹利成為最新一家預測 9 月降息的券商，但即將發布的關鍵通脹和就業報告可能促使投資者重新評估預期。

標普500指數 11 個大類股有七個上漲，工業股領漲，漲幅為 1%，其次是金融股，漲幅為 0.8%。

EchoStar狂漲 70%，創下歷史新高，電信巨頭 AT&T表示，已同意以約 230 億美元的價格從該衛星通信公司購買某些無線頻譜許可證。