威脅拿回晶片法案補助 美商長：促台積電加碼投資美國

川普政府決定用晶片法案的補助換取英特爾10%的股權，引發爭議。美國商務部長盧特尼克26日為此做出辯護，指美國不能無償給予補助；盧特尼克也提到台積電，稱他擔任部長之後立即打給台積電董事長暨總裁魏哲家，威脅說要拿回晶片法案的補助。

此外，盧特尼克也指出，川普政府不是要成立主權財富基金（soverign wealth fund），而是利用日、韓的投資，成立國家和經濟安全基金來建設美國的基礎建設。

盧特尼克26日接受CNBC訪問，他表示，拜登政府送給英特爾110億美元，讓他們在美國生產半導體，卻沒有交換到任何東西；所以他和美國總統川普，與英特爾執行長陳立武坐下來談，雙方同意為了公平起見，美國取得10%的英特爾股權，價值剛好是110億美元。

盧特尼克稱拜登政府沒有把晶片法案處理好，並提到台積電，指台積電是價值一兆美元的公司，且幾乎壟斷半導體晶圓片的生產，而拜登政府卻給台積電65億美元，讓他們在亞利桑納州投資650億美元設廠，等於美國貢獻10%的成本。

盧特尼克說，他一上任之後就打給魏哲家，盧特尼克向魏哲家表達這樣不合理，威脅說要拿回65億美元，稱這筆錢形同贈與企業（corporate giveaway），要求台積電要拿出更好的條件，讓美國可以從這項補助中獲利。

盧特尼克表示，台積電之後隨即到白宮宣布投資美國1000億美元，總投資金額達到1650億美元；盧特尼克說，包括美光科技、德州儀器等公司也都加碼投資美國。

白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）日前形容英特爾的案例符合川普在大選時就提出主權財富基金的政見；哈塞特指出，川普政府此舉不是要取得英特爾的經營權，其股權不具投票權，所以政府不會介入英特爾的生意；哈塞特形容說，這比較像是主權財富基金的首付款。

不過，盧特尼克則說，川普政府不是要成立主權財富基金，而是利用日、韓承諾的投資，成立國家和經濟安全基金來建設美國的基礎建設。