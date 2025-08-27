川普動搖Fed獨立性 彭博：長天期美債看跌

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普宣布解除Fed理事庫克的職務，彭博資訊分析各種可能損害Fed獨立性的情境發現，短期經濟會提振，但通膨預期和期限溢價上升，最終可能導致物價更快上漲和更高利率，使長天期美債的下跌風險升高。

本周對美債已經充滿挑戰，大量新發行的債券等待投資者吸收。如今投資人可能需要應對與庫克職位有關的一段不確定時期。

根據彭博用自然語言處理器（NLP）得出的Fedspeak指數，庫克最近的談話將其歸類為FOMC中的鷹派陣營。這一立場與川普傾向於降息的立場背道而馳。

撤換庫克將為川普提供機會，安插一位立場更為鴿派的人選進入Fed。

而彭博模擬的四種情境正是，政治影響力促使Fed轉向更鴿派的方向。所有情境均顯示，短期總體經濟影響從表面上看都是正向的，實質GDP成長率會獲得提振，失業率會下降，但代價是Fed信譽受損、通膨預期上升、金融市場穩定性遭遇風險，以及後續財政方面的償債成本增加。

失去庫克不僅意味著失去一位潛在鷹派成員。12位區域聯準銀行總裁的潛在變動也可能引發FOMC人事大洗牌。

區域聯準銀行總裁可以任職到65歲，但其任期為五年，所以每五年就需要重新任命一次。下一次重新任命的截止時間是2026年2月。

