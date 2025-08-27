聽新聞
南韓企業投資美 大韓航空購百架波音飛機

聯合報／ 編譯劉忠勇黃淑玲／綜合報導
三星電子會長李在鎔（左起）、輝達執行長黃仁勳及ＳＫ集團會長崔泰源，廿五日出席美韓企業領袖圓桌會議。（歐新社）
三星電子會長李在鎔（左起）、輝達執行長黃仁勳及ＳＫ集團會長崔泰源，廿五日出席美韓企業領袖圓桌會議。（歐新社）

南韓總統李在明和美國總統川普舉行峰會討論擴大經濟合作，南韓業者也承諾將在美國投資一千五百億美元，大韓航空也宣布將購買超過一百架波音飛機，是南韓航空史上最大一筆交易。

南韓經濟人聯合會（ＦＫＩ）會長柳津廿五日在一場由兩國企業領袖參加的圓桌會議上，代表南韓企業宣布這筆合計投資承諾，與會者包括三星電子會長李在鎔、美國商務部長盧特尼克、輝達執行長黃仁勳等企業領袖與高層官員。

現代汽車也宣布，將把在美國到二○二八年的投資金額提高至二百六十億美元，涵蓋汽車、鋼鐵和機器人製造。

現代集團在新聞稿中表示，這項為期四年的投資計畫，較三月公布的二百一十億美元再加碼五十億美元。投資內容包括在路易斯安那州興建一座新鋼廠、擴大汽車產能，以及興建一座年產三萬台的機器人工廠，共計可新增二萬五千個就業機會。

美韓上個月達成貿易協議，南韓貨品將被美國課徵百分之十五關稅。協議內容還包括南韓政府承諾在美國投資三千五百億美元，其中一千五百億美元將用於振興美國造船業。

多家南韓企業在李在明訪美之際宣布新計畫，包括南韓天然氣公司表示將擴大向美國採購液化天然氣，大韓航空承諾向波音採購逾一百架客機，總值三百六十二億美元，另外也與奇異航太簽署價值一百卅七億美元的採購協議。

美國商務部長盧特尼克廿五日對彭博新聞說：「我們剛剛宣布這筆交易，一○三架飛機和二○六具奇異航太引擎。」

大韓航空表示，這項波音購機案是該公司有史以來最大一筆採購交易。這筆新訂單是在年初訂單的基礎上再擴大，包括五十架波音七三七 Max 10飛機、廿五架七八七夢幻客機、廿架七七七─九廣體客機，以及另外八架七七七Ｘ貨機。

彭博指出，川普政府祭出對等關稅威逼貿易夥伴縮減貿易失衡、提振美國製造，南韓因此加碼採購美國飛機。這些飛機合約，包括新訂單、追加訂單及潛在訂單，已幫助波音今年銷售量超越歐洲競爭同業空中巴士。

此次交易完成後，大韓航空今年波音訂單總數將超過一百五十架，幾乎是韓航現有美製飛機機隊數量兩倍。

南韓企業投資美 大韓航空購百架波音飛機

