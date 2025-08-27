快訊

獨／「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電 賄款進弟弟帳戶人已出境

北部天空很多莢狀雲！鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

聽新聞
0:00 / 0:00

川普撤換Fed理事 市場憂央行失獨立性

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

美國總統川普宣布撤換聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook），理由是她遭指控在房貸申請文件中造假。若庫克最終被迫下台，川普將能在七席理事會中拿下四席，取得多數。市場憂心央行喪失獨立性，美元走軟，金價上漲，美國長短債走勢分歧，殖利率利差擴大。

川普廿五日在Truth Social貼出發給庫克的信件中寫道：「美國人民必須能完全信任被賦予制定政策和監督聯準會的理事。基於你在財務問題上欺騙、甚至可能涉及犯罪行為，人民與我都無法信任。」

川普還表示，庫克在同一年兩度申請房貸，卻分別承諾將兩處房產都作為主要居所，「這種情況不可思議」。他在信中寫道：「至少，這種行為顯示在金融交易上嚴重疏失，足以讓人質疑你作為金融監管官員的專業和可信度。」川普廿二日已揚言，庫克若不自請下台，他將動手解僱她。

庫克隨後發出聲明：「川普總統聲稱『有理由』解僱我，但法律上並不存在任何理由，他無權這樣做」，「我將繼續履行我的職責協助美國經濟，一如我從二○二二年來的作為。」 她已委任知名律師羅威爾（Abbe Lowell）處理此事。羅威爾表示，「川普總統再次利用社群媒體進行『推文開除』」，「又一次，他反射性的霸凌行為是有缺陷的，而且他的要求缺乏任何正當程序、依據或法律權限」，「我們將採取一切必要措施，阻止他企圖採取不合法行動。」

她若提出訴訟，可能會立即尋求禁制令，並在訴訟進行期間恢復職務。依原本任期，庫克應可任職至二○三八年。

Fed 川普 庫克

延伸閱讀

川金會有譜？南韓擬邀金正恩和川普會面 專家分析1關鍵讓北韓願意對話

有備而來！李在明盛讚川普、盼實現兩韓和平 川普樂：我跟金正恩關係很好

美烏歐領袖白宮會後 川普自曝有「與普亭保持通話」但很氣這件事

市場不安！川普解雇聯準會理事又揚言限晶片出口 亞股回落多收低

相關新聞

蘋果新品發表會 9月9日線上見

蘋果公司（Apple）26日發出邀請函，廣邀媒體與分析師於美西時間9月9日上午10時（台灣10日凌晨1時）參與一場活動，...

忽略川普罷免庫克 等待NVIDIA財報 美股收高

史坦普500指數收盤走高，華爾街的焦點略過川普總統罷免聯準會理事庫克的決策，等待晶片巨頭輝達的財報。

無視勞工法？矽谷新創公司好捲 工作時長堪比中國996

矽谷新創公司重回1980年代的生存鬥爭模式，工作時間堪比中國996工作制，有些公司甚至對勞工法規不管不顧。

法國政治動盪股債雙殺 總理宣布下月舉行信任投票

法國總理貝胡（Francois Bayrou）宣布9月8日將舉行信任投票，引發法國政府最快下月可能垮台的憂慮，政局不確定...

蘋果年度大秀9月9日登場 市場預期看到「這款」新iPhone

蘋果公司宣布，將於美西時間9月9日上午10時（台灣10日凌晨1時）在加州庫比提諾的Apple Park舉行年度新品發表會...

輝達財報前美股續漲 標普本益比達四年高點 川普開鍘Fed理事添疑慮

美國股市三大指數周二收高，即將在周三盤後發布財報的輝達（NVIDIA）領漲，漲勢也擴及中小型股。投資人也一面留意美國總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。