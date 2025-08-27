賓士全數出清日產持股 日產整頓計畫再添壓力

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
日產遭賓士出清全數持股，股價因此大跌。（美聯社）

德國車廠賓士25日出清在日產汽車全數持股，價值約3.46億美元，為正在進行整頓計畫的日產增添壓力。最新報告也顯示，日產今年上半年銷量大減，首度掉出全球十大車廠排名之外。

投資條件書寫道，賓士的退休金信託基金出清在日產的3.8%股份，共1.4億股，以每股341.3日圓（2.3美元）出售，較25日收盤價低6%。消息拖累日產股價26日收盤跌逾6%，為7月初來最大單日跌幅。

賓士表示，日產的股份已不具戰略重要性，並將此舉形容為賓士調整其投資組合措施的一環。上述文件說明，此舉將不影響任何雙方正在進行中的合作計畫。

賓士在2010年與日產建立合作關係，在出清持股前，為日產第二大股東。日產長期合作夥伴雷諾汽車，目前是最大股東，持股比率為36%，也在尋求出售日產部分持股。

信金資產管理公司資深基金經理人藤原直樹表示，「由於持股的一方是賓士的退休金信託基金，聚焦於中期而非短期的投資，此舉反映該基金認為日產的長期展望不佳」。日產股價26日的跌幅，也反映投資人對日產的重整計畫抱持懷疑。

為提升獲利能力，日產執行長艾斯皮諾薩在4月上任後啟動整頓計畫，包含大砍2萬名人力、關閉全球17座廠房中的十座、出售地產等，盼省下34億美元成本。該公司也計劃在2027年前，將全球產量由350萬輛縮減至250萬輛。

MarkLines數據顯示，日產汽車今年1-6月，銷量年減6%至161萬輛，為2009年來最少，並在2004年有數據以來，首度掉出全球車廠銷量前十大的排名之外，被鈴木汽車超前。

