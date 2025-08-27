日本擬投資印度680億美元 協助AI及半導體企業前往發展

日媒報導，在日、印兩國領袖訂於29日舉行的峰會上，日相石破茂擬宣布，將在未來10年內，投資印度10兆日圓（680億美元），協助日本人工智慧（AI）及半導體等領域的企業，向印度擴展；日本企業也將接收更多印度專業人才。雙方將透過搭建兩國商業關係，來提振印度經濟。

日本將透過官方的發展援助來提高投資，並協助想要進入印度市場的新創。當局也將支持聘用印度的菁英人才。日本國際協力機構（JICA）已參與對印度IT中心海德拉巴所在地特倫甘納邦（Telangana）的借貸計畫。

日印兩國放眼未來10年的合作，其中包含日本提出的10兆日圓投資計畫，聚焦移動、環境以及醫療等八大優先領域。討論內容還將涵蓋一項名為 「AI合作倡議」 的協議，將推動年輕研究人員交流，並計劃利用AI來解決社會問題。

新德里當局對日本在半導體相關材料與設備的優勢，展現興趣。石破與莫迪將於30日前往日本東北宮城縣，參訪東京威力科創的設施，以及該公司為客戶設立的培訓中心。

石破茂將公開表示，日本政府願意接受更多印度晶片及科技領域專業勞工。過去五年間，有2.5萬名印度專門技術人才進入日本工作、完成學位或訓練計畫；石破曾表示，期望在未來五年內，此人數能夠翻倍。

另一方面，美國國土安全部在25日公布一份初步通知，確認對印度合計加徵50%關稅。從美東時間27日凌晨0時01分（台灣時間中午12時01分）開始，所有進口到美國或者運出倉的印度產品，都將額外課徵25%關稅。加上印度已經在8月初被加徵的25%對等關稅，印度產品總計面臨額外的50%稅率。

彭博資訊引述消息人士指出，身為俄羅斯原油最大買家之一的印度煉油業者，正計劃在未來數周，減少購買俄國原油，作為在美國提高關稅前，對華盛頓當局鷹派的溫和讓步，也暗示該國沒有跟莫斯科當局進一步聯繫的計畫。

消息稱，包含信實工業在內的印度國營及私人煉油業者，預估自10月起，每日購買140萬至160萬桶俄羅斯原油，少於今年上半年的平均值180萬桶。

美國總統川普在本月稍早宣布計畫，擬將對印度產品關稅由25%提高至50%，因該國向俄國購買石油，並期望透過此舉在談判桌上對俄國總統普丁施壓，以終結對烏戰爭。Kasatkin Consulting統計，目前出口至印度的石油，占俄石油出口的37%。