快訊

泰勒絲宣布嫁了！與NFL男神童話成真 曬6千萬鑽戒放閃

AI新創推「共享收入模型」 當內容被引用 出版商就可分潤

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

人工智慧（AI）新創公司Perplexity將推出與出版商共享收入的新模型，讓出版商自家文章被Perplexity用來回答問題時有分享收入的機會，藉此應對部分媒體公司的批評及法律行動。

Perplexity計劃在旗下AI助理或搜尋引擎以新文章完成工作或回答搜尋請求時發錢，付給出版商的錢將來自名為Comet Plus新聞服務產生的訂閱營收，出版商將分到Comet Plus八成收入。Perplexity打算今秋全面推出Comet Plus，出版商初期分到的收入估為4,250萬美元，金額將隨著時間而增加。

Perplexity執行長斯里尼瓦斯把Comet Plus形容成與蘋果旗下Apple News+類似的服務，用戶能瀏覽精挑細選的出版商內容，月費5美元。

由於擔心ChatGPT等工具AI生成回應衝擊自家網站珍貴流量，媒體業近來持續與AI業者槓上。

日本媒體日經與朝日新聞26日表示，已在東京聯手對Perplexity提起訴訟，指控該公司侵害著作權，是新聞出版商對使用自家內容AI業者採取法律行動最新案例。

法律 日本 搜尋引擎

延伸閱讀

緯創宣布將 NVIDIA RTX PRO 導入 AI 伺服器平台、製造運營

日經朝日控Perplexity AI侵權 各求償22億日圓

全球矚目！AI模型王座之爭開打 法人點名台系六檔供應鏈受惠

影／可愛機器狗出任務！北市狹窄人行道巡檢不用再人工查

相關新聞

蘋果新品發表會 9月9日線上見

蘋果公司（Apple）26日發出邀請函，廣邀媒體與分析師於美西時間9月9日上午10時（台灣10日凌晨1時）參與一場活動，...

法國政治動盪股債雙殺 總理宣布下月舉行信任投票

法國總理貝胡（Francois Bayrou）宣布9月8日將舉行信任投票，引發法國政府最快下月可能垮台的憂慮，政局不確定...

川普動搖Fed獨立性 彭博：長天期美債看跌

美國總統川普宣布解除Fed理事庫克的職務，彭博資訊分析各種可能損害Fed獨立性的情境發現，短期經濟會提振，但通膨預期和期...

日本「社長簽證」 取得門檻將調高

日本出入國在留管理廳計劃緊縮在日本開公司所需的「經營管理簽證」（在社群媒體被稱為社長簽證）的核發規則，擬將取得簽證所需資...

日本擬投資印度680億美元 協助AI及半導體企業前往發展

日媒報導，在日、印兩國領袖訂於29日舉行的峰會上，日相石破茂擬宣布，將在未來10年內，投資印度10兆日圓（680億美元）...

馬斯克出招告蘋果、OpenAI 指控聊天機器人市場不公平競爭

億萬富豪馬斯克已對蘋果公司和OpenAI提告，理由是iPhone不公平地偏袒OpenAI的聊天機器人ChatGPT，阻礙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。