AI新創推「共享收入模型」 當內容被引用 出版商就可分潤

人工智慧（AI）新創公司Perplexity將推出與出版商共享收入的新模型，讓出版商自家文章被Perplexity用來回答問題時有分享收入的機會，藉此應對部分媒體公司的批評及法律行動。

Perplexity計劃在旗下AI助理或搜尋引擎以新文章完成工作或回答搜尋請求時發錢，付給出版商的錢將來自名為Comet Plus新聞服務產生的訂閱營收，出版商將分到Comet Plus八成收入。Perplexity打算今秋全面推出Comet Plus，出版商初期分到的收入估為4,250萬美元，金額將隨著時間而增加。

Perplexity執行長斯里尼瓦斯把Comet Plus形容成與蘋果旗下Apple News+類似的服務，用戶能瀏覽精挑細選的出版商內容，月費5美元。

由於擔心ChatGPT等工具AI生成回應衝擊自家網站珍貴流量，媒體業近來持續與AI業者槓上。

日本媒體日經與朝日新聞26日表示，已在東京聯手對Perplexity提起訴訟，指控該公司侵害著作權，是新聞出版商對使用自家內容AI業者採取法律行動最新案例。