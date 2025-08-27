AI新創推「共享收入模型」 當內容被引用 出版商就可分潤
人工智慧（AI）新創公司Perplexity將推出與出版商共享收入的新模型，讓出版商自家文章被Perplexity用來回答問題時有分享收入的機會，藉此應對部分媒體公司的批評及法律行動。
Perplexity計劃在旗下AI助理或搜尋引擎以新文章完成工作或回答搜尋請求時發錢，付給出版商的錢將來自名為Comet Plus新聞服務產生的訂閱營收，出版商將分到Comet Plus八成收入。Perplexity打算今秋全面推出Comet Plus，出版商初期分到的收入估為4,250萬美元，金額將隨著時間而增加。
Perplexity執行長斯里尼瓦斯把Comet Plus形容成與蘋果旗下Apple News+類似的服務，用戶能瀏覽精挑細選的出版商內容，月費5美元。
由於擔心ChatGPT等工具AI生成回應衝擊自家網站珍貴流量，媒體業近來持續與AI業者槓上。
日本媒體日經與朝日新聞26日表示，已在東京聯手對Perplexity提起訴訟，指控該公司侵害著作權，是新聞出版商對使用自家內容AI業者採取法律行動最新案例。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言