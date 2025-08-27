快訊

法國皮諾家族 擬賣Puma股權

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

情人士透露，精品集團開雲（Kering）背後的皮諾（Pinault）家族所投資的運動品牌Puma，在過去一年內市值蒸發近半，皮諾家族因而已與潛在買家接洽，探討出售Puma持股的可能性。

彭博資訊引述消息人士報導，皮諾家族已接觸中國大陸的安踏體育、李寧公司等可能出價者，評估這些企業是否有意收購Puma。接觸的對象另有擴及美國的運動品牌商，以及中東的主權財富基金。

這個法國富豪家族是透過旗下投資公司Artémis，持有在德國法蘭克福上市的Puma 29%股權。

Puma股價受此消息影響，在25日德國交易時段一度飆漲20%，創下自2001年10月以來的最大漲幅，收盤上漲約16%。目前公司市值約為32億歐元（約37億美元）。

知情人士說，皮諾家族可能尋求在出售持股的交易中取得可觀的溢價。Artémis同時也是開雲的控股股東。

近年來，Puma產品未能激起消費者熱情，公司近幾季已多次發布獲利預警，最近一次是在上個月。相較之下，成長迅速的品牌如On、New Balance和Hoka正吸引更多消費者關注，並在零售通路上取得更多貨架空間，而其長期競爭對手Adidas與Nike的業績也見回升。

品牌 情人 消費者

