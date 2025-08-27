法國皮諾家族 擬賣Puma股權
知情人士透露，精品集團開雲（Kering）背後的皮諾（Pinault）家族所投資的運動品牌Puma，在過去一年內市值蒸發近半，皮諾家族因而已與潛在買家接洽，探討出售Puma持股的可能性。
彭博資訊引述消息人士報導，皮諾家族已接觸中國大陸的安踏體育、李寧公司等可能出價者，評估這些企業是否有意收購Puma。接觸的對象另有擴及美國的運動品牌商，以及中東的主權財富基金。
這個法國富豪家族是透過旗下投資公司Artémis，持有在德國法蘭克福上市的Puma 29%股權。
Puma股價受此消息影響，在25日德國交易時段一度飆漲20%，創下自2001年10月以來的最大漲幅，收盤上漲約16%。目前公司市值約為32億歐元（約37億美元）。
知情人士說，皮諾家族可能尋求在出售持股的交易中取得可觀的溢價。Artémis同時也是開雲的控股股東。
近年來，Puma產品未能激起消費者熱情，公司近幾季已多次發布獲利預警，最近一次是在上個月。相較之下，成長迅速的品牌如On、New Balance和Hoka正吸引更多消費者關注，並在零售通路上取得更多貨架空間，而其長期競爭對手Adidas與Nike的業績也見回升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言