法國政治動盪股債雙殺 總理宣布下月舉行信任投票

法國總理貝胡（Francois Bayrou）宣布9月8日將舉行信任投票，引發法國政府最快下月可能垮台的憂慮，政局不確定性升高，導致法國資產26日連續第二個交易日湧現賣壓，股市大盤指數盤中重挫逾2%，10年期公債殖利率站上五個月高點。

法國政府440億歐元（510億美元）的削減支出與加稅計畫已引發反彈，貝胡宣布舉行信任投票目的是凝聚支持。法國極右翼國民聯盟、左翼不屈法國黨和綠黨都已表示，會投下不信任票，社會黨也預告不會支持政府。如果逾半數國會議員投下不信任票，貝胡將被迫遞交辭呈，法國總統馬克宏可能任命新總理或提前舉行大選。

法股大盤CAC 40指數26日盤中一度大跌2.2%，報7,668.08點，延續前市收跌1.6%的頹勢；金融股是重災區，法國興業銀行（Societe Generale）股價盤中下殺8.5%，法國巴黎銀行（BNP Paribas）跌逾7%，巴克萊涵蓋對法國國內風險曝險最高企業的一籃子股票跌逾4%。

圖／經濟日報提供

法國公債價格也重挫，與價格走勢相反的殖利率攀升，10年期公債殖利率25日上漲9個基點，26日盤中再漲約4個基點至3.53%左右，是3月以來最高；衡量投資人持有法國債券要求多少風險貼水的法國與德國10年期公債殖利率落差擴大至約79個基點，是4月以來最高。

在法國政府試圖鞏固財政改善措施支持之際，分析師原本就預期政治風險秋季將再次籠罩法國，但貝胡宣布將舉行信任投票仍令人感到意外。ING駐比利時布魯塞爾首席投資策略師尤文斯（Vincent Juvyns）說：「我認為市場對歐洲預算情勢一直過於自滿，目前歐洲分成兩大陣營，德國等部分國家能負擔得起花錢來提振經濟成長，一些國家則別無選擇，只能強化公共財政。」

法國財政部長隆巴爾（Eric Lombard）26日表示，「絕不認為」貝胡少數政府下月會垮台，並暗示如果政府垮台，國際貨幣基金（IMF）可能必須介入法國經濟。隆巴爾說：「目前我們處於戰爭最艱難時刻。」

ODDO BHF策略師茲洛沃茲基（Thomas Zlowodzki）團隊給予法股減碼評等，理由是價位尚未完全反映政府垮台風險，一些日本投資人則視法國債券湧現賣壓為買進機會；法國是日本資金第三大海外目的地。