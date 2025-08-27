快訊

日本「社長簽證」 取得門檻將調高

日本出入國在留管理廳計劃緊縮在日本開公司所需的「經營管理簽證」（在社群媒體被稱為社長簽證）的核發規則，擬將取得簽證所需資本額提高至原有的六倍。在徵集公眾對修改草案意見後，預定10月中旬實施。

與其他國家相比，日本的經營管理簽證申請條件相對寬鬆，被批評遭到濫用。現行制度規定，只要滿足「資本額在500萬日圓以上」或「雇用兩名以上全職員工」的其中一項，並在日本國內設立辦公地點，就可以獲批最長五年的居留資格。

據26日公告的文件，新規定擬要求申請人至少需要進行3,000萬日圓（約新台幣620萬元）的資本投資於擬在日本營運的事業體，是目前的金額門檻500萬日圓的六倍，同時也必須至少聘用一名員工。想要到日本創立公司的企業家，亦需通過學歷與經驗的審核，而且出具企業計畫書。各項必備條件都符合後，才會核發申請人五年效期的居留簽證。

日政府想吸引企業家到日本開創事業的努力，成果好壞參半。去年約有4.1萬人獲核發經營管理簽證，較2020年時的2.7萬人增加許多。這種簽證近年來在中國大陸很熱門，在小紅書等中國社群平台有許多關於取得日本經營管理簽證貼文，稱呼此為社長簽證，許多仲介宣傳透過開設民宿、電子商務或貿易公司，即可拿到這類社長簽證。

日本出入國在留管理廳發出聲明中說，申請的條件轉趨嚴格，是為了確保更適當地接受外國的企業經營者，同時更為符合國際間的核發作業規則。

