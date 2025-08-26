日經朝日控Perplexity AI侵權 各求償22億日圓

快訊

中央社／ 東京26日綜合外電報導

日本經濟新聞社和朝日新聞社今天宣布，已經對美國人工智慧（AI）搜尋引擎新創企業Perplexity AI提起告訴，指控其侵權。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，兩家公司指控，Perplexity AI未經允許搜集且運用他們的新聞報導，尋求法院頒布禁令，以制止據稱的侵權行徑，並且分別提出22億日圓（約1497萬美元）損害賠償。

這是繼讀賣新聞集團本社之後的類似訴訟，凸顯從國外新聞機構開始針對AI公司的法律行動，現在正蔓延到日本。

針對AI搜尋網路資訊，並且提供文本摘要這種未經授權使用版權內容的作法，在日本國內外採取的法律行動日益增加，日本新聞協會早已表達關切。

根據訴狀，Perplexity繞過針對內容使用採取的技術防護措施，進入日經新聞和朝日新聞伺服器搜集報導，然後產生並且散播摘要，此舉違反日本著作權法對於重製、改編和公開傳播受著作權保護作品的規定。

訴狀同時指控相關摘要內容不正確，沒有反映原始報導內容。但是Perplexity引用日經新聞和朝日新聞為其來源，導致兩家媒體信譽受損，侵害其商業利益，違反「不正競爭防止法」。

日經新聞表示，遭到Perplexity未經授權使用的包括只有付費訂戶才能取得的內容。朝日新聞指出，其提供給夥伴平台「雅虎新聞」的報導，Perplexity也在未獲允許下加以使用。

兩家報紙要求東京地方裁判所裁定停止Perplexity使用他們的作品並且刪除摘要，除分別尋求10億日圓使用費外，也就錯誤資訊造成的商業損害求償，使得各自求償總額達22億日圓。

Perplexity於2022年由前OpenAI工程師創立，獲諸如美國電商亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（JeffBezos）和AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）等科技業要角支持。

