美股早盤／川普再挫Fed獨立性…市場情緒進一步承壓 三大指數小跌

川普25日對聯準會（Fed）獨立性加強打擊力道，宣布撤換理事庫克（Lisa Cook），同日也揚言，要向對美國科技公司課徵數位服務稅（DST）的國家加徵關稅、限制晶片出口，市場情緒進一步承壓，美股26日早盤，三大指數小跌。

道瓊工業指數下跌45點，或0.1%；標普500指數和那斯達克指數也跌約0.1%。費城半導體指數漲0.64%；台積電ADR揚升0.9%，輝達持平。

超微（AMD）股價早盤勁揚2.2%。Truist將AMD股票評級由「中立」調升至「買進」，表示該公司超大規模客戶展現「真正的興趣」。衛星營運商EchoStar早盤飆漲66%，AT&T宣布將以230億美元收購該公司部分無線頻譜執照。

另外，盈透證券（Interactive Brokers Group）本周稍晚將取代連鎖藥局Walgreens Boots Alliance，成為標普500指數新成分股，股價早盤開高走低，跌0.6%。

美國商務部長盧特尼克25日表示，川普政府的軍事高層正「考慮」美國是否應入股Lockheed Martin等主要國防承包商。盧特尼克還說，洛克希德馬丁多數營收來自聯邦政府，「基本上算是美國政府的一個部門」。該公司股價應聲上揚1.2%；其他國防類股如RTX Corp.，漲1.1%。

Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli表示，「短期內市場可能很快會淡化庫克的消息（前提為這是單一事件，且川普不會試圖解雇鮑爾），並將注意力重新轉向輝達財報、個人消費支出（PCE）與就業數據。但不可否認的是，Fed的獨立性正遭到削弱，此過程將帶來長期的負面後果」。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）預計在26日稍晚發表談話。