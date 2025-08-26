入股英特爾後…川普將目光轉向國防業？這家公司被點名股價走揚

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為洛克希德馬丁F-35A戰鬥機。路透
圖為洛克希德馬丁F-35A戰鬥機。路透

美國商務部長盧特尼克暗示，繼達成取得晶片製造商英特爾10%股權的協議後，美國政府已將目光轉向國防和其他產業，可能入股這些產業的公司。

美國政府日前透過約90億美元交易，取得英特爾9.9%股權。盧特尼克26日接受CNBC訪問時，被問到美國政府是否考慮與受惠於政府政策的業者敲定類似協議。盧特尼克說：「與國防有關的討論很熱絡。」

盧特尼克特別點名洛克希德馬丁（Lockheed Martin），宣稱該公司營收大多由美國政府貢獻，基本上是美國政府部門。盧特尼克說：「我會把問題留給國防部長與副部長，這些人負責這項工作，他們正在思考這個問題。」

洛克希德馬丁股價26日早盤最多漲1.7%，報455.31美元，該公司未立即回覆置評請求。證券申報文件顯示，美國政府貢獻洛克希德馬丁去年約73%淨營收。根據DefenseNews 2024年排行榜，從營收來看，洛克希德馬丁是全球最大國防業者，美國其他大型國防承包商包括RTX、諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）、通用動力（General Dynamics）與波音。

另一方面，盧特尼克也表示，美國正在以日本和南韓資金籌建國家及經濟安全基金，而非成立主權財富基金。

