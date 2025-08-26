快訊

中央社／ 柏林26日綜合外電報導
梅爾茨（Friedrich Merz）在柏林與加拿大總理卡尼（Mark Carney）一同舉行記者會時指出，加拿大與德國各自的部長將簽署關於原料的合作備忘錄。美聯社
德國總理梅爾茨宣布，德國與加拿大今天將簽署協議，增進兩國在關鍵原料方面的合作，以降低對中國的嚴重依賴

法新社報導，梅爾茨（Friedrich Merz）在柏林與加拿大總理卡尼（Mark Carney）一同舉行記者會時指出，加拿大與德國各自的部長將簽署關於原料的合作備忘錄。

梅爾茨說道：「我非常樂見、我們也很支持這項合作。這是朝加強我們（兩國）經濟並使其更安全，邁出正面的一步。」

卡尼談到，從全球貿易動盪、烏克蘭戰爭到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的一系列因素，已暴露關鍵礦產供應鏈的脆弱性。

卡尼談到：「德國是引領供應鏈多元化、擺脫對中國依賴的國家之一…加拿大能在加速德國及歐洲供應鏈多元化方面發揮作用。」

這兩位領導人目前尚未公布協議細節，相關內容預計稍後公開。

政治新聞機構Politico報導，這項協議將具備5項主要目標，並聚焦在原料加工、精煉和回收相關技術。

Politico表示，協議內容將涵蓋加拿大可提供、德國也有興趣取得的稀土、鋰跟銅等各種原料。

擺脫對陸依賴！德國、加拿大將簽稀土等原料合作協議　

