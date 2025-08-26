1999年悲劇恐重演？AI是否面臨「泡沫化」 七位商業大亨各有見解

如今正當人工智慧（AI）繁盛期，但一些商業領袖似乎憂慮，是否正處於如同1999年的網路泡沫（dot-com bubble）爆破之前的時刻。

以下是科技業巨頭的執行長及商業領袖，對於AI是否正在泡沫化的看法：

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）：AI市場正逢泡沫

OpenAI執行長奧特曼表示，AI市場正處於泡沬之中。他最近對媒體說，AI市場可能熱過頭了。奧特曼說：「我們是否處在全體投資人都對AI過度興奮的階段？我的答案是肯定的。AI是不是未來很長一段時間內將發生的最重要事？我的看法也一樣：是的。」

Google前執行長施密特（Eric Schmidt）：AI看起來像泡沫，不代表真的是泡沫

施密特則認為，AI看起來像泡沫，不代表真的就是。他7月在法國巴黎的「RAISE Summit」高峰會上說：「根據我的經驗，我認為這不像是泡沫。」「這更像是你正在目睹一整個新的產業結構。」

他說，硬體及晶片市場的現狀令人欣慰，「你擁有這些超大型資料中心，而輝達十分樂意將所有晶片賣給他們」，「我從未見過軟體未佔用硬體容量的情況。」

阿里巴巴共同創辦人蔡崇信，表達對資料中心擴建隱憂

據彭博資訊報導，蔡崇信在3月在滙豐（HSBC）全球投資峰會上說：「我開始看見某種泡沫的開端」。

他說，他擔憂資料中心建造的熱潮，可能超越需求，「當人們為了投機而建造資料中心時，就我開始擔心起來」，「現在湧現很多人與資金，要募集數以十億計或百萬計的資本」。

超微執行長蘇姿丰：泡沫之議「徹底錯誤」

蘇姿丰2024年告訴時代雜誌：「我認為那些談論『泡沫』的人，思維太過狹隘，只關注現在或未來六個月的投資回報。」「我認為你應該著眼於AI在未來五年的技術弧線，以及它將如何徹底改變我們所做的一切？我的確相信，AI有這樣的潛力。」

橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）：現在的情況類似千禧年「網路泡沫」前夕

這位橋水基金創辦人今年稍早表達對AI泡沫的憂慮，當時DeepSeek的推出促使分析師重新思考AI的前景。他在1月告訴英國金融時報（FT），「我們現在所處的周期與1998或1999年非常相似」，「一項重要的新技術肯定會改變世界並取得成功，但有些人將其與投資成功混為一談」。

C3.ai.創辦人暨執行長西貝爾（Tom Siebel）：AI泡沫「絕對」存在且規模「很大」

億萬富翁西貝爾（Thomas Siebel）1月告訴「財星雜誌」（Fortune），AI泡沫「絕對」存在，且規模「龐大」，他表示，目前在生成式AI身上發生的事，在之前的其他科技也曾發生過，「市場遠遠、遠遠被高估了」。

他特別指出OpenAI的估值過高，他說：「如果它（OpenAI）消失了，這個世界也不會有任何不同」，「什麼都不會改變。我的意思是，沒有人的生活會改變，也沒有一家公司會改變。微軟會找到其他東西來支援Copilot，市面上約有其他10種產品能做得一樣好。」

庫班（Mark Cuban）：當前情況與網路泡沫破滅前夕沒有相似之處

在「網路泡沫」前夕賣掉Broadcast.com而聞名於世的庫班表示，他認為當下情況與當年景象並不相似。

他在2024年告訴podcast主持人Lex Fridman：「有人只用一個網站就創立公司並且掛牌上市，那是沒有內在價值的泡沫。」「人們就是沒想要創造營業利益，他們只想利用股市泡沫，這就是泡沫。你現在看到的不是這種情況。」

他特別提醒應注意上市AI公司的品質，「我們還沒看到各種稀奇古怪（funky）的AI公司掛牌上市」，「如果我們突然看到一堆公司只是套用別人的模型，或者只是為了上市而創建模型，那麼，這很可能是泡沫的開始」。