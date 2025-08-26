遭賓士脫手3.8%持股！日產股價收盤應聲重挫逾6%

快訊

中央社／ 東京26日綜合外電報導
德國汽車製造商賓士的退休金信託基金以478億3000萬日圓（約新台幣99億元）價格，將其持有的日本車廠日產（Nissan）股份出售。路透
德國汽車製造商賓士的退休金信託基金以478億3000萬日圓（約新台幣99億元）價格，將其持有的日本車廠日產（Nissan）股份出售。路透

知情人士今天透露，德國汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）的退休金信託基金是以478億3000萬日圓（約新台幣99億元）價格，將其持有的日本車廠日產（Nissan）股份出售。

路透社報導，賓士昨天已宣布將把持有的3.8%日產股份出售，日產股價今天收盤應聲重挫6.25%，寫下7月以來最差單日表現，凸顯投資人對其扭轉困境的成功機率抱持懷疑。

日產正與關稅壓力及在其主要市場美中兩國的銷量下滑搏鬥。在今年4至6月季度，日產呈現虧損5億3500萬美元（約新台幣164億元）。

根據消息人士說法，賓士以每股341.3日圓脫手日產股份，較日產股票昨天收盤價363日圓折價5.98%。

賓士已在2016年將持有的日產股份轉移至其退休金信託基金。賓士發言人昨天表示，由於這部分持股不具策略重要性，因此他們在清理資產組合時決定出售。

今年4月接掌日產執行長的艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）曾公布1份旨在讓公司恢復獲利的重整計畫，包括最晚在2027會計年度將日產的全球產能從350萬輛減至250萬輛、生產據點從17處減至10處。

艾斯皮諾薩7月底表示，日產尚處於初步復甦階段，但在減支方面已取得進展。

日產 台幣 信託 賓士

相關新聞

1999年悲劇恐重演？AI是否面臨「泡沫化」 七位商業大亨各有見解

如今正當人工智慧（AI）繁盛期，但一些商業領袖似乎憂慮，是否正處於如同1999年的網路泡沫（dot-com bubble...

市場不安！川普解雇聯準會理事又揚言限晶片出口 亞股回落多收低

美國總統川普昨天宣布一連串令市場不安的舉措，包括罕見地解除聯邦準備理事會一名理事的職務，以及揚言對晶片實施出口管制，促使...

川普撼動市場聲明！解除Fed理事職務又揚言祭出口管制 日經225回落近1%

美國總統川普發布一系列撼動市場的聲明，包括不同尋常地將聯邦準備理事會（Fed）一位理事解職，以及揚言對晶片實施出口管制等...

要辦要快！日本「社長簽證」投資門檻 擬提高6倍

彭博資訊報導，日本「出入國在留管理廳」計劃緊縮「經營管理簽證」（Business Manager Visa）的核發規則，...

「川普式勒索」插手經營 美企提心吊膽

美企已建立起防禦體系，應對華爾街知名維權股東艾康（Carl Icahn）和佩爾茲（Nelson Peltz）等人逼迫執行...

