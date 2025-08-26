快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

設備被用於摧毀加薩 開拓重工遭挪威主權基金撤資

中央社／ 奧斯陸25日綜合外電報導

挪威主權財富基金今天指出，已經從美國營造設備製造商開拓重工公司撤資，因其在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭中涉及侵害人權。

法新社報導，龐大能源出口助長收益，使挪威的主權財富基金成為全球規模最大主權基金，其市值近2兆美元（約新台幣61兆元），投資全球逾8600家公司。

截至去年底，該基金持有開拓重工公司（CaterpillarInc.）1.2%股份，價值約244億挪威克朗（約新台幣736億元）。

管理該基金的挪威央行表示，開拓重工在戰爭與衝突情勢中，不可接受地構成嚴重侵害人權的風險，決定排除對該公司投資。

該基金表示，這項決定是根據倫理委員會的建議。委員會在聲明中表示，以色列當局正使用開拓重工生產的推土機，廣泛非法摧毀巴勒斯坦房地資產。

聲明指出：「毫無疑問，開拓重工的產品正被用來犯下大範圍、系統性違反國際人道法行為。」委員會並表示，這家公司「沒有實施任何措施阻止此類用途」。

法新社已向開拓重工提出置評請求。

該基金同時也自5間以色列公司撤資，因其資助以色列在遭到占領的約旦河西岸（West Bank）進行非法屯墾。

這些公司包括以色列第一國際銀行（FirstInternational Bank of Israel, FIBI）、以色列第一國際銀行控股有限公司（FIBI Holdings）、留米銀行（BankLeumi Le-Israel）、米茲拉希-特法哈銀行（Mizrahi-Tefahot）及工人銀行（Bank Hapoalim）。

本月稍早媒體報導，該基金於加薩激戰之際仍投資1間以色列噴射機發動機製造商，隨後該基金表示將出售在11間以色列公司的持股。

消息經披露後，挪威總理斯托爾（Jonas GahrStore）要求曾任北大西洋公約組織（NATO）秘書長的財政部長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）進行檢討。

主權 挪威 以色列

延伸閱讀

以色列轟炸加薩醫院釀20死、含5記者遇難 川普說話了

以色列出動挖土機 拔西岸經濟文化至關重要的數百橄欖樹

以色列總理：若黎巴嫩解除真主黨武裝 願分階段撤軍

以色列襲加薩醫院釀至少20死...有5人是記者 多家媒體證實自家記者罹難

相關新聞

1999年悲劇恐重演？AI是否面臨「泡沫化」 七位商業大亨各有見解

如今正當人工智慧（AI）繁盛期，但一些商業領袖似乎憂慮，是否正處於如同1999年的網路泡沫（dot-com bubble...

遭賓士脫手3.8%持股！日產股價收盤應聲重挫逾6%

知情人士今天透露，德國汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）的退休金信託基金是以478億3000萬日圓（約新台幣9...

市場不安！川普解雇聯準會理事又揚言限晶片出口 亞股回落多收低

美國總統川普昨天宣布一連串令市場不安的舉措，包括罕見地解除聯邦準備理事會一名理事的職務，以及揚言對晶片實施出口管制，促使...

川普撼動市場聲明！解除Fed理事職務又揚言祭出口管制 日經225回落近1%

美國總統川普發布一系列撼動市場的聲明，包括不同尋常地將聯邦準備理事會（Fed）一位理事解職，以及揚言對晶片實施出口管制等...

要辦要快！日本「社長簽證」投資門檻 擬提高6倍

彭博資訊報導，日本「出入國在留管理廳」計劃緊縮「經營管理簽證」（Business Manager Visa）的核發規則，...

「川普式勒索」插手經營 美企提心吊膽

美企已建立起防禦體系，應對華爾街知名維權股東艾康（Carl Icahn）和佩爾茲（Nelson Peltz）等人逼迫執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。