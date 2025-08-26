要辦要快！日本「社長簽證」投資門檻 擬提高6倍
彭博資訊報導，日本「出入國在留管理廳」計劃緊縮「經營管理簽證」（Business Manager Visa）的核發規則，因為這類簽證愈來愈熱門。
根據今（26）日公告的文件，新規定擬要求申請人至少需要進行3,000萬日圓（約台幣620萬元）的資本投資於擬在日本營運的事業體，目前的金額門檻只需要500萬日圓。同時，也必須至少聘用一名員工。
想要到日本創立公司的企業家，亦需通過學歷與經驗的審核，而且出具企業計畫書。各項必備條件都符合後，才會核發申請人五年效期的居留簽證。
日本政府想吸引企業家到日本開創事業的努力，成果好壞參半。去年約有4.1萬人被核給「經營管理簽證」，較2020年時的2.7萬人增加許多。
這種簽證近年來在中國大陸很熱門，在小紅書等中國社群平台有許多關於取得日本「經營管理簽證」的貼文，稱呼此為「社長簽證」，許多仲介宣傳透過開設民宿、電子商務或貿易公司，即可拿到這類「社長簽證」。
日本出入國在留管理廳發出聲明中說，申請的條件轉趨嚴格，是為了確保更適當地接受外國的企業經營者，同時更為符合國際間的核發作業規則。
新規定預定今年10月中旬生效，即起接受公眾對修改草案的意見。
