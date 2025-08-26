國際投資爭端解決中心 首度海外設點落戶新加坡

國際投資爭端解決中心（ICSID）將在新加坡設立其位於華盛頓特區總部以外的首個辦事處。新加坡律政部指出，這項里程碑將進一步強化新加坡作為國際爭端解決與樞紐地位。

新加坡律政部長兼內政部第二部長唐振輝在臉書發文，日前與ICSID秘書長波拉西克（Martina Polasek）簽署意向書。

唐振輝表示，新加坡辦事處將是ICSID首個設有工作人員的辦事處，它將與世界銀行集團（World BankGroup）其他4個已在本地設點的機構齊聚，使新加坡成為世界銀行集團全部5個機構都有在地辦事處的唯一國家。

去年6月，唐振輝訪問ICSID辦事處時會見了波拉西克並簽署備忘錄，確定雙方在新加坡設立ICSID辦事處的共同意願。隨後幾個月裡，雙方敲定細節落實這項合作。

新加坡律政部新聞資料指出，ICSID新加坡辦事處可成為區域樞紐，滿足區域在預防和解決投資爭端方面需求。除了負責管理ICSID案件，也將推動培訓相關措施，並加強與新加坡及區域內政府、法律業者和機構合作。

波拉西克表示，新加坡辦事處的成立，體現了雙方為解決國際爭端與營造良好投資環境的承諾，並讓ICSID能更好地服務這個地區，特別是在案件管理及推動調解等方面。

聯合早報報導，ICSID是世銀集團旗下的5個組織之一，至今有158個締約國，透過提供中立可靠的平台促進外國投資，並解決投資者與國家之間的爭端。新加坡於1968年加入ICSID，並已指定律師、仲裁員和調解員列入名單。

新加坡憑藉地理位置、法治與高效制度，持續維持全球貿易與金融樞紐的地位，稅率政策與完善基礎設施也進一步提升了其在國際市場的競爭力。這座獅城對國際貿易的依賴程度高，經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。