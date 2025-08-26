快訊

印尼打算發行「愛國債券」 殖利率如此低能吸引投資人埋單？

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，印尼新成立的主權財富基金「Danantara」打算發行所謂的「愛國債券」，籌措50兆印尼盾（約 31 億美元）資金。路透
知情人士透露，印尼新成立的主權財富基金「Danantara」打算發行所謂的「愛國債券」，籌措50兆印尼盾（約 31 億美元）資金。路透

知情人士透露，印尼新成立的主權財富基金「Danantara」打算發行所謂的「愛國債券」，殖利率低於市場，希望籌措50兆印尼盾（約31億美元）資金，該基金已向投資人試探相關意向。

彭博資訊引述知情人士說法報導，Danantara計劃在10月1日發行兩批債券，包括5年期與7年期的債種，各籌資25兆印尼盾。根據彭博新聞見到的文件，這兩種債券的票面利率皆為2%。

這樣的利率不到央行基準利率的一半，也遠遠低於同天期的印尼公債，目前印尼5年與7年期公債殖利率分別為5.8%和6.1%。

Danantara此舉顯然押注富裕投資人及機構願意接受較低利率來顯示支持印尼的主權財富基金。該基金今年才成立，直接向總統普拉伯沃報告，據報導管理1兆美元資金，並監督近900家國營企業。這將使它躋身全球最大主權財富基金之列，而且是帶動印尼經濟回到1990年代8%成長率的關鍵。

彭博無法取得Danantara的回應說法。

消息人士說，由於殖利率明顯偏低，這些愛國債券將透過私募方式出售。他們表示，這個主權財富基金過去幾周已與數十位潛在投資人會面，推銷這項計畫，並表示所得資金將用於Danantara廢棄物轉換為能源的項目。

消息人士說，目前尚未簽署任何文件，交易條件仍可能修改。

這項債券計畫代表是Danantara最新一波籌資行動，為投入國內外投資做準備。該基金已自旗下國營企業收取約70億美元股息，上月也宣布已從外國銀行取得一筆100億美元的無擔保循環貸款。

