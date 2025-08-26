快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Fed理事庫克表示，美國總統川普「無權」解僱她。路透

聯準會理事庫克（Lisa Cook）針對美國總統川普已將她開除的說法提出回應，表示她將不會辭職，理由是川普無權這麼做。此事也顯示川普打算進一步強化對美國央行的控制權，與聯準會之間的摩擦持續升級。

川普25日在社群平台張貼一封給庫克的解僱信，指控她在房貸申請文件中造假。

庫克隨後發出聲明表示：「川普總統聲稱『有理由』解僱我，但法律上並不存在任何理由，他沒有權力這樣做。」

庫克說：「我將繼續履行我的職責協助美國經濟，一如我從2022年來的作為。」

庫克已經委任擁有高知名度的律師羅威爾（Abbe Lowell）處理此事。羅威爾表示，「川普總統再次利用社群媒體進行「推文開除」，「又一次，他反射性的霸凌行為是有缺陷的，而且他的要求缺乏任何正當程序、依據或法律權限」。

羅威爾說：「我們將採取一切必要措施，阻止他企圖採取不合法的行動。」

若庫克被迫下台，川普將能在七席理事會中拿下四席，取得多數。按照原本任期，庫克應可任職至2038年。

庫克若要挑戰川普的解僱命令，一種方法是立即尋求「禁制令」，讓她恢復職位，同時繼續進行訴訟。

接下來，川普解僱庫克的決定可能會在聯邦法院受到質疑。最高法院最終可能會針對她的解僱是否合法做出判決。

根據1913年的《聯邦準備法》規定，美國國會限制總統單方面解僱聯準會理事的權力，除非「有正當理由」。從歷史來看，這通常是指瀆職或怠忽職守。

Fed理事庫克說川普「無權」解僱她 已找律師要槓到底

