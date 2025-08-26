首批碳排成功封存海底 北極光CCS計畫正式營運

殼牌公司、挪威國營油氣公司Equinor及法國道達爾能源今天表示，「北極光」（Northern Lights）碳捕捉與封存（CCS）計畫已開始注入並儲存第一批二氧化碳，宣告正式營運。

北極光計畫為殼牌（Shell）、挪威國營油氣公司Equinor，以及法國道達爾能源（TotalEnergies）3方合資營運，將捕獲到歐洲的工業碳排液化後運輸並注入海床下的地層永久儲存，減緩氣候變遷。

3家公司指出，這些二氧化碳被儲存在海床下方2600公尺的地層中，是碳捕捉與封存技術一大重要里程碑。

挪威國營油氣公司Equinor執行長奧佩達（AndersOpedal）在聲明中說：「這證明碳捕捉、運輸與封存具備成為可擴展性產業（scalable industry）的可行性。」

北極光計畫屬於挪威政府大力補助的「長船」（Longship）碳捕捉與封存計畫一環，目標是推動CCS 的商業化，特別是針對高度依賴化石燃料、難以去碳化的產業。

目前儲存的二氧化碳來自挪威南部布雷維克（Brevik）的海德堡材料（Heidelberg Materials）公司水泥廠的碳排。二氧化碳先被運至陸上儲存槽，再經由長達約100公里的管線送往儲存地層。

這次將二氧化碳注入海床代表北極光計畫第一階段完成。北極光計畫設計容量為25年內可封存3750萬公噸二氧化碳，相當於每年150萬公噸，目前封存配額已被全部預訂一空。

北極光計畫的營運團隊承諾將投資約7.44億美元進行第二階段，目標是每年額外再增350萬公噸的碳封存量能。