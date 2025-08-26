不只入股英特爾 川普：希望未來有更多類似案例

美國總統川普今天表示，他希望對體質健全的美國公司進行更多投資，至於美國企業是否參與其中，則是另一回事。

路透社報導，白宮22日宣布，將把政府對晶片製造商英特爾（Intel）的補助轉為股權，取得英特爾近10%的股份。

川普今天重申在其他領域進行類似交易的想法，他在白宮告訴記者，「我希望未來會有更多類似案例」。

美國政府的做法顛覆美國數十年來的經濟觀點，即政府只在極少數緊急情況下才會入股企業，例如2008年全球金融危機以及隨後對美國汽車公司的救助。英特爾目前正陷入困境，但仍擁有90億美元的現金緩衝，市值高達1050億美元。

批評者認為，政府對英特爾採取的舉動，加上白宮對聯邦準備理事會（Fed）施壓要求其降低利率、動用緊急權力對進口商品徵收關稅、參與各種併購之舉，都將威脅美國商界的靈活性。

美敦力公司（Medtronic）前執行長、哈佛商學院（Harvard Business School）教育研究員喬治（BillGeorge）說：「我們正在從純粹的資本主義經濟轉向國家更多參與的經濟…這對美國以及我們一直以來的處境而言都是一大變化。我從未見過這樣的時代。」

哥倫比亞大學商學院（Columbia Business School）教授拉傑戈帕爾（Shivaram Rajgopal）表示，總的來說，他認為與英特爾的交易是支持晶片製造業的良好途徑，並指出其他公司也受益於優惠政策。

但政府參與的風險在英特爾今天提交的監管文件中顯而易見，文件闡述政府投資可能有害國際銷售，讓該公司更難獲得更多政府補助，或是會在其他國家遭受額外監管或限制。

一些共和黨人批評收購英特爾股份之舉，肯塔基州聯邦參議員保羅（Rand Paul）稱收購英特爾股份的想法很糟。他說：「如果社會主義就是政府擁有生產工具，那政府擁有英特爾部分股權，難道不是朝社會主義邁進一步嗎？」