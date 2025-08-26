川普威脅哪國敢徵收「數位稅」就限制晶片出口、加關稅 美股期指急跌

美國總統川普威脅，如果各國針對美國科技公司課徵數位服務稅，他將祭出加徵關稅、對先進技術和半導體實施出口限制措施做為報復。

消息出爐後，拖累美股三大期貨指數應聲急挫，標普500指數期貨挫跌近0.3%，那斯達克100期貨指數跌0.4%，道瓊期貨指數跌0.2%。

川普在社群平台發文表示：「數位稅、數位服務相關立法，以及數位市場規範，都是為了傷害或歧視美國科技業。令人火大的是，它們竟然完全放過中國最大的科技公司。這必須立刻結束、現在就結束！」

在川普發出這番警告的一周前，美國與歐盟才在聯合聲明中同意，將共同「解決不合理的貿易壁壘」，並且「不會對電子傳輸課徵關稅」。歐盟27國同時也確認，不會推動網路使用費。

川普發文表示：「我在此警告所有推動數位稅、相關立法、規定或規範的國家，如果不撤除這些具歧視性的措施，我，身為美國總統，將對該國出口至美國的產品加徵大幅額外關稅，並對我國高度受保護的技術與晶片實施出口管制。」

彭博資訊分析，川普的發言可能讓美國和全球股市面臨不利氛圍，因為投資人擔心川普變化無常且干預性的政策最終損害企業獲利。