川普開除Fed理事庫克且即刻生效震撼市場 央行獨立性恐不保

美國總統川普宣布撤換聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook），理由是她遭指控在房貸申請文件中造假。市場憂心央行喪失獨立性，美元下跌、金價上漲。

美元指數下跌0.3%，日圓走升，美國公債上漲後轉跌，10年期公債殖利率升1個基點至4.28%。金價則上漲0.5%。

澳洲國民銀行策略師卡崔爾（Rodrigo Catril）在雪梨說：「撤換庫克一事加深了外界對Fed獨立性的疑慮，如果庫克無法透過法律救濟的話。若川普得逞，這表示他可能會有四名理事站在他那一邊。這些理事是否會尊重Fed的獨立性並遵循其雙重使命，仍有待觀察。」

川普周一在Truth Social貼出發給庫克的信件中寫道：「美國人民必須能完全信任被賦予制定政策和監督聯準會的理事。基於妳在財務問題上欺騙、甚至可能涉及犯罪行為，人民乃至於我都無法信任你的誠信。」

法律規定總統可以撤換Fed理事，但必須有理由，通常有三種情況：沒效率、怠忽職守或在職期間涉及不法。

川普表示，庫克在同一年兩度申請房貸，卻分別承諾將兩處房產都作為主要居所，「這種情況不可思議」。他在信中寫道：「至少，這種行為顯示在金融交易上嚴重疏失，足以讓人質疑你作為金融監管官員的專業和可信度。」

這消息發布後，美元指數、2年期公債殖利率和標普500指數期貨全面下跌，10年期公債殖利率小幅上揚。

目前尚不清楚庫克是否打算透過法律途徑挑戰免職決定。若她提出訴訟，可能會立即尋求禁制令，並在訴訟進行期間恢復職務。

在美國房利美（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）提請司法部刑事調查後，司法部已表態將著手調查庫克涉嫌房貸詐欺。

庫克對此曾表示，自己「沒有打算因為一則推文提出的質疑就被迫下台」，並強調會「嚴肅看待任何對我財務紀錄的質疑，並正在蒐集正確資訊，以便回應正當問題並提供事實」。