皮諾家族傳考慮賣掉Puma 潛在買家有安踏、李寧

彭博新聞引述知情人士報導，精品集團開雲（Kering）背後的皮諾（Pinault）家族投資的運動品牌Puma在過去一年內市值蒸發近半，皮諾家族因而已與潛在買家接洽，探討出售Puma持股的可能性。

消息來源表示，皮諾家族已接觸中國大陸的安踏體育、李寧公司等可能出價者，評估這些企業是否有意收購Puma。接觸的對象另有擴及美國的運動品牌商，以及中東的主權財富基金。

這個法國富豪家族是透過旗下投資公司Artémis，持有在德國法蘭克福上市的Puma 29%股權。

Puma股價受此消息影響，德國交易時段一度飆漲20%，創下自2001年10月以來的最大漲幅，收盤上漲約16%。目前公司市值約為32億歐元（約37億美元）。

知情人士說，皮諾家族可能尋求在出售持股的交易中取得可觀的溢價。Artémis同時也是開雲的控股股東。

在這個最新動態傳出之前，Puma的運動及健身產品需求疲弱，加上市場擔憂美國關稅影響，股價在過去12個月內已重挫50%。

消息來源強調，相關討論仍在進行中，目前尚不保證可以談成交易。Puma發言人拒絕置評，Artémis、安踏與李寧等公司也都未回應置評請求。

近年來，Puma產品未能激起消費者熱情，公司近幾季已多次發布獲利預警，最近一次是在上個月。相較之下，成長迅速的品牌如On、New Balance和Hoka正吸引更多消費者關注，並在零售通路上取得更多貨架空間，而其長期競爭對手Adidas與Nike的業績也見回升。

Puma近期任命前Adidas高階主管Andreas Hubert為營運長。Hubert曾在Adidas工作20年，近四年的職務為資訊長。

Puma創立於1948年，去年淨利2.816億歐元，營收88億歐元，全球員工約2.2萬人。贊助對象包括英超球隊曼城、葡萄牙國家足球隊及丹麥男子手球隊等。

潛在買家之一的安踏，旗下現已擁有Fila、Descente、Kolon Sport和Jack Wolfskin等品牌。安踏2019年另也參與一個出資團隊，以約46億歐元收購芬蘭Amer Sports，Amer Sports擁有Wilson網球拍和Louisville Slugger棒球棒等品牌。

另一位可能有興趣出價的李寧公司，由中國大陸體操傳奇選手李寧於1990年創立，設計並銷售專業及休閒運動鞋服與配件。除自有品牌外，李寧還擁有或授權經營其他運動品牌，如乒乓球品牌紅雙喜、戶外品牌Aigle及羽毛球品牌Kason。