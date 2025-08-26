快訊

大武崙沙灘墾丁化？遊客怨：搞得好像沒付錢租傘椅就沒資格停留

教學／蘋果帳號共用、但照片不要「被同步」！6步驟教你裝置不互通

文化大學男宿浴室遭裝針孔 蔡尚樺緋聞男友林秉聖私密影像外流

皮諾家族傳考慮賣掉Puma 潛在買家有安踏、李寧

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
法國富豪家族皮諾（Pinault）傳出有意出售Puma持股。 路透
法國富豪家族皮諾（Pinault）傳出有意出售Puma持股。 路透

彭博新聞引述知情人士報導，精品集團開雲（Kering）背後的皮諾（Pinault）家族投資的運動品牌Puma在過去一年內市值蒸發近半，皮諾家族因而已與潛在買家接洽，探討出售Puma持股的可能性。

消息來源表示，皮諾家族已接觸中國大陸的安踏體育、李寧公司等可能出價者，評估這些企業是否有意收購Puma。接觸的對象另有擴及美國的運動品牌商，以及中東的主權財富基金。

這個法國富豪家族是透過旗下投資公司Artémis，持有在德國法蘭克福上市的Puma 29%股權。

Puma股價受此消息影響，德國交易時段一度飆漲20%，創下自2001年10月以來的最大漲幅，收盤上漲約16%。目前公司市值約為32億歐元（約37億美元）。

知情人士說，皮諾家族可能尋求在出售持股的交易中取得可觀的溢價。Artémis同時也是開雲的控股股東。

在這個最新動態傳出之前，Puma的運動及健身產品需求疲弱，加上市場擔憂美國關稅影響，股價在過去12個月內已重挫50%。

消息來源強調，相關討論仍在進行中，目前尚不保證可以談成交易。Puma發言人拒絕置評，Artémis、安踏與李寧等公司也都未回應置評請求。

近年來，Puma產品未能激起消費者熱情，公司近幾季已多次發布獲利預警，最近一次是在上個月。相較之下，成長迅速的品牌如On、New Balance和Hoka正吸引更多消費者關注，並在零售通路上取得更多貨架空間，而其長期競爭對手Adidas與Nike的業績也見回升。

Puma近期任命前Adidas高階主管Andreas Hubert為營運長。Hubert曾在Adidas工作20年，近四年的職務為資訊長。

Puma創立於1948年，去年淨利2.816億歐元，營收88億歐元，全球員工約2.2萬人。贊助對象包括英超球隊曼城、葡萄牙國家足球隊及丹麥男子手球隊等。

潛在買家之一的安踏，旗下現已擁有Fila、Descente、Kolon Sport和Jack Wolfskin等品牌。安踏2019年另也參與一個出資團隊，以約46億歐元收購芬蘭Amer Sports，Amer Sports擁有Wilson網球拍和Louisville Slugger棒球棒等品牌。

另一位可能有興趣出價的李寧公司，由中國大陸體操傳奇選手李寧於1990年創立，設計並銷售專業及休閒運動鞋服與配件。除自有品牌外，李寧還擁有或授權經營其他運動品牌，如乒乓球品牌紅雙喜、戶外品牌Aigle及羽毛球品牌Kason。

品牌 運動 李寧

延伸閱讀

全球鞋業大洗牌！Nike、Adidas股價下跌 謝金河點名這品牌成最大贏家

朴彩英設計！Puma x Rosé聯名系列即將開賣，時髦雙鞋帶球鞋還有這些

陳冠希遭Nike天價求償！38億變380萬羅生門　內幕細節曝光

陳冠希遭Nike求償38億！天價賠償撼全網　本人曬adidas嘆「認真？」

相關新聞

持續施壓聯準會！川普真實社群公布信函 開除聯準會理事庫克

美國總統川普25日在真實社群貼出信函，宣布依據美國憲法與聯邦準備法的授權，即刻解除聯邦準備理事會理事庫克（Lisa D....

輝達機器人新大腦Jetson Thor登場 售價3,499美元 量大另有折扣

輝達（NVIDIA）周一宣布旗下做為開發套件的最新機器人晶片模組 Jetson AGX Thor開賣，售價3,499美元...

馬斯克提告了！怒控蘋果和OpenAI聯手排擠同業 傷害AI競爭

億萬富豪馬斯克已對蘋果公司和OpenAI提告，理由是iPhone不公平地偏袒OpenAI的聊天機器人ChatGPT，阻礙...

油價勁揚近2% 俄烏戰爭增添供應中斷風險 金價小跌

國際油價周一（25日）大漲近2%，延續上周漲勢，西德州中級原油（WTI）期貨突破100天移動平均線，鞏固上周聯準會暗示可...

美元指數勁揚0.7% 市場對降息的樂觀心理退燒

隨著對聯準會（Fed）即將降息的樂觀心理逐漸消退，美元周一創下7月28日以來最大漲幅，主要貨幣兌美元全面走弱。

全世界瘋抹茶 卻讓日本人喝不起綠茶、老茶廠倒閉

抹茶拿鐵與抹茶甜點風靡國際，過去十幾年間，日本抹茶生產量翻3倍以上，2024年綠茶（含抹茶）出口金額比前年大增25%。然而，全球「抹茶熱」的背後，也發生了不尋常的狀況。創業約150年、明治時代以來販售玉露與煎茶的日本茶老店，近日收到茶廠寄來的「緊急狀況通知函」，告知今年沒有煎茶的二番茶可以供應，老闆說，真是百年以來頭一遭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。