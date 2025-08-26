輝達機器人新大腦Jetson Thor登場 售價3,499美元 量大另有折扣

輝達（NVIDIA）周一宣布旗下做為開發套件的最新機器人晶片模組 Jetson AGX Thor開賣，售價3,499美元（約新台幣10.7萬元）。

輝達稱這款晶片模組為「機器人大腦」。輝達上周表示，首批套件將於下月出貨，讓客戶能打造自己的機器人。

在企業利用開發套件完成機器人原型後，輝達將銷售可安裝於量產機器人的 Thor T5000 模組。若企業需求超過1,000組，每模組售價將降至2,999美元。

執行長黃仁勳曾表示，機器人是輝達在人工智慧（AI）之外最大的成長機會。過去兩年，AI已帶動輝達整體營收成長逾二倍。

輝達機器人和邊緣AI副總裁塔拉（Deepu Talla）上周五對媒體說：「我們不造機器人，也不造汽車，但我們透過基礎設施電腦和相關軟體，讓整個產業能夠實現。」

輝達（Nvidia）表示，Jetson Thor 晶片採用 Blackwell圖形處理器架構，這是該公司現行世代技術，廣泛應用於AI晶片以及電腦遊戲晶片。

輝達稱，Jetson Thor 的速度是上一代的7.5倍，可支援生成式AI模型，包括大型語言模型和能解讀周遭世界的視覺模型，對人形機器人來說尤其關鍵。Jetson Thor 配備 128GB記憶體，以便運行大型AI模型。

輝達指出，包括Agility Robotics、亞馬遜（Amazon）、Meta 和波士頓動力（Boston Dynamics）等公司都使用 Jetson 系列晶片，輝達本身也投資了 Field AI 等機器人公司。

儘管輝達2014年即推出多款機器人晶片，但機器人事業目前在營收仍僅占約1%。不過成長速度還是很快。

輝達近期已將汽車和機器人事業整併為同一部門，這部門在5月公布的單季營收達5.67億美元，年增率高達72%。

輝達還表示，Jetson Thor 晶片也能用於自駕車，特別中國大陸的汽車品牌。輝達將自駕車晶片稱為Drive AGX，雖與機器人晶片相似，但搭載專為汽車調校的Drive OS 作業系統。