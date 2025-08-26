持續施壓聯準會！川普真實社群公布信函 開除聯準會理事庫克

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普25日在白宮橢圓辦公室舉起已簽字的紀念喀布爾機場艾比門襲擊四周年宣言。美聯社
美國總統川普25日在白宮橢圓辦公室舉起已簽字的紀念喀布爾機場艾比門襲擊四周年宣言。美聯社

美國總統川普25日在真實社群貼出信函，宣布依據美國憲法與聯邦準備法的授權，即刻解除聯邦準備理事會理事庫克（Lisa D. Cook）的職務。

川普表示，聯邦準備法規定，他可酌情因故將庫克免職，「我已判定存在足夠理由解除你的職務。」

信中指出，根據聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）提交給美國司法部長邦迪的刑事轉介函，庫克可能在多份房貸協議中作出虛假陳述。例如，她先簽署一份文件聲明密西根州房產為主要住所，兩周後又簽署另一份文件聲明喬治亞州房產為主要住所，川普說庫克「不可能同時履行兩者」。

川普表示：「聯邦準備系統肩負設定利率及監管準備金與會員銀行的重要責任。美國人民必須能對負責制定政策及監督聯邦準備系統的成員的誠信抱有充分信心。鑑於你在金融事務中欺瞞及可能涉及刑事的行為，我與人民均無法對你的誠信抱有信心。」

根據此前新聞，川普持續對聯準會施壓，前總統拜登任命的庫克遭普爾特指控房貸詐欺。白宮資深官員透露，川普曾對幕僚說，庫克不願辭職，就將開除。

