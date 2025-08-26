油價勁揚近2% 俄烏戰爭增添供應中斷風險 金價小跌

國際油價周一（25日）大漲近2%，延續上周漲勢，西德州中級原油（WTI）期貨突破100天移動平均線，鞏固上周聯準會暗示可能降息引發的漲勢，市場也擔心烏克蘭對俄羅斯能源基礎設施的襲擊可能擾亂原油供應；黃金價格收盤小跌，因美元走強。

油價勁揚近2%

布蘭特原油10月期貨收漲1.07美元，漲幅16%，報68.80美元；WTI原油10月期貨收漲1.14美元，漲幅1.79%，報64.80美元，創下三周來的最高結算價。

聯準會主席鮑爾上周五在演講中暗示最早可能在9月的政策會議上降息，此番言論提振了原油期貨，因為市場預期降息將刺激美國經濟並增加石油需求。

此外，WTI突破了在64.45美元左右的100日移動均線，激發了一些演算法交易者的買盤。

在其他地區，烏克蘭襲擊了俄羅斯波羅的海港口Ust-Luga，這是一連串針對能源基礎設施的襲擊事件中的最新一起。本月迄今為止，烏克蘭已襲擊了八家俄羅斯煉油廠，引發了人們對燃油市場供應緊張加劇的擔憂。

美國總統川普上周五再次表示，如果兩周內烏克蘭問題的和平解決沒有進展，他將對俄羅斯實施制裁，而且可能會對購買俄羅斯石油的印度徵收嚴厲的關稅。

長期市場情緒依然低迷。基金經理已將原油多頭部位削減至約17年來最低，全球兩大主要石油預測機構均表示明年供應將出現過剩。

金價收跌

現貨金價25日收盤下跌0.18%，報每英兩3,365.89美元，上周五曾觸及8月11日以來的最高水準。12月交割的美國黃金期貨收低0.03%，報3,417.5美元。

美元兌主要貨幣升值0.5%，使得以美元計價的黃金對外國買家而言更加昂貴。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示：「市場正在消化鮑爾周五的言論......因為我們在等待新的訊息凸顯9月降息的可能性。」

投資人目前正在等待周五公布的美國個人消費支出（PCE）數據，以進一步了解聯準會未來降息路徑的線索。預期該數據將顯示美國核心通膨率攀升至2023年底以來的最高點2.9%。

其他方面，現貨白銀下跌0.3%，至每英兩38.72美元；白金下滑1.6%，至1,339.40美元；鈀金下跌2.7%，至1,096.20美元。