快訊

大武崙沙灘墾丁化？遊客怨：搞得好像沒付錢租傘椅就沒資格停留

教學／蘋果帳號共用、但照片不要「被同步」！6步驟教你裝置不互通

文化大學男宿浴室遭裝針孔 蔡尚樺緋聞男友林秉聖私密影像外流

聽新聞
0:00 / 0:00

油價勁揚近2% 俄烏戰爭增添供應中斷風險 金價小跌

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際油價周一（25日）大漲近2%，延續上周漲勢。路透
國際油價周一（25日）大漲近2%，延續上周漲勢。路透

國際油價周一（25日）大漲近2%，延續上周漲勢，西德州中級原油（WTI）期貨突破100天移動平均線，鞏固上周聯準會暗示可能降息引發的漲勢，市場也擔心烏克蘭俄羅斯能源基礎設施的襲擊可能擾亂原油供應；黃金價格收盤小跌，因美元走強。

油價勁揚近2%

布蘭特原油10月期貨收漲1.07美元，漲幅16%，報68.80美元；WTI原油10月期貨收漲1.14美元，漲幅1.79%，報64.80美元，創下三周來的最高結算價。

聯準會主席鮑爾上周五在演講中暗示最早可能在9月的政策會議上降息，此番言論提振了原油期貨，因為市場預期降息將刺激美國經濟並增加石油需求。

此外，WTI突破了在64.45美元左右的100日移動均線，激發了一些演算法交易者的買盤。

在其他地區，烏克蘭襲擊了俄羅斯波羅的海港口Ust-Luga，這是一連串針對能源基礎設施的襲擊事件中的最新一起。本月迄今為止，烏克蘭已襲擊了八家俄羅斯煉油廠，引發了人們對燃油市場供應緊張加劇的擔憂。

美國總統川普上周五再次表示，如果兩周內烏克蘭問題的和平解決沒有進展，他將對俄羅斯實施制裁，而且可能會對購買俄羅斯石油的印度徵收嚴厲的關稅。

長期市場情緒依然低迷。基金經理已將原油多頭部位削減至約17年來最低，全球兩大主要石油預測機構均表示明年供應將出現過剩。

金價收跌

現貨金價25日收盤下跌0.18%，報每英兩3,365.89美元，上周五曾觸及8月11日以來的最高水準。12月交割的美國黃金期貨收低0.03%，報3,417.5美元。

美元兌主要貨幣升值0.5%，使得以美元計價的黃金對外國買家而言更加昂貴。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示：「市場正在消化鮑爾周五的言論......因為我們在等待新的訊息凸顯9月降息的可能性。」

投資人目前正在等待周五公布的美國個人消費支出（PCE）數據，以進一步了解聯準會未來降息路徑的線索。預期該數據將顯示美國核心通膨率攀升至2023年底以來的最高點2.9%。

其他方面，現貨白銀下跌0.3%，至每英兩38.72美元；白金下滑1.6%，至1,339.40美元；鈀金下跌2.7%，至1,096.20美元。

美國 金價 黃金 油價 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

台股飆漲 衝出四亮點…三大法人同步買超、短線樂觀

經濟日報社論／川鮑之戰影響 Fed 利率走向

台幣強升1.35角 終止連七貶 Fed 主席鮑爾放鴿 帶動主要亞幣強勢反彈

期貨商論壇／黃金期 靈活操作

相關新聞

持續施壓聯準會！川普真實社群公布信函 開除聯準會理事庫克

美國總統川普25日在真實社群貼出信函，宣布依據美國憲法與聯邦準備法的授權，即刻解除聯邦準備理事會理事庫克（Lisa D....

輝達機器人新大腦Jetson Thor登場 售價3,499美元 量大另有折扣

輝達（NVIDIA）周一宣布旗下做為開發套件的最新機器人晶片模組 Jetson AGX Thor開賣，售價3,499美元...

馬斯克提告了！怒控蘋果和OpenAI聯手排擠同業 傷害AI競爭

億萬富豪馬斯克已對蘋果公司和OpenAI提告，理由是iPhone不公平地偏袒OpenAI的聊天機器人ChatGPT，阻礙...

油價勁揚近2% 俄烏戰爭增添供應中斷風險 金價小跌

國際油價周一（25日）大漲近2%，延續上周漲勢，西德州中級原油（WTI）期貨突破100天移動平均線，鞏固上周聯準會暗示可...

美元指數勁揚0.7% 市場對降息的樂觀心理退燒

隨著對聯準會（Fed）即將降息的樂觀心理逐漸消退，美元周一創下7月28日以來最大漲幅，主要貨幣兌美元全面走弱。

全世界瘋抹茶 卻讓日本人喝不起綠茶、老茶廠倒閉

抹茶拿鐵與抹茶甜點風靡國際，過去十幾年間，日本抹茶生產量翻3倍以上，2024年綠茶（含抹茶）出口金額比前年大增25%。然而，全球「抹茶熱」的背後，也發生了不尋常的狀況。創業約150年、明治時代以來販售玉露與煎茶的日本茶老店，近日收到茶廠寄來的「緊急狀況通知函」，告知今年沒有煎茶的二番茶可以供應，老闆說，真是百年以來頭一遭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。