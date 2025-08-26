美元指數勁揚0.7% 市場對降息的樂觀心理退燒

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數（DXY）大漲0.7%至 98.430。路透
隨著對聯準會Fed）即將降息的樂觀心理逐漸消退，美元周一創下7月28日以來最大漲幅，主要貨幣兌美元全面走弱。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大漲0.7%至 98.430，上周五因為Fed主席鮑爾預告將暫停降息訊號而則大跌0.8%。

Spectra Markets總裁Brent Donnelly論道，「在塵埃落定之後，我傾向於認為實際上沒有發生任何變化」。「我們仍在等待核心PCE、非農就業和CPI數據。然後，Fed將在對數據施加鴿派解讀的基礎上決定」。

他進一步說：「換言之，9月不降息的門檻現在很高，但如果三項數據都火熱，仍有可能按兵不動」。

交易員等候本周五公布的7月個人消費支出（PCE）物價，預料會略為上升。

歐元兌美元貶值近1%，至1.1607。美元兌日圓升值0.6%，至147.87。

日本央行總裁植田和男表示，他預計緊俏的勞動市場將繼續對工資產生推升壓力，暗示穩定的通膨將會持續下去。

